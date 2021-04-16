3 منافسات لقفز الحواجز في «الفرسان» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تقام اليوم ثلاث منافسات رمضانية لقفز الحواجز على الميادين الرملية بمنتجع الفرسان الرياضي الدولي في أبوظبي، وهي أول منافسات رمضانية للقفز يشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية برعاية لونجين، راعي دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، وبالتعاون مع منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي، وجميعها بمواصفات الجولة الواحدة، وأولى المنافسات للفرسان من فئة المبتدئين، وخيول القفز الصغيرة عمر (4 ـ 5) سنوات، وصمم مسارها بحواجز (105 ـ 110) سم، وستنطلق عند الساعة السابعة والأربعين دقيقية مساءً، وكلتا الفئتين في حاجة إلى هذا المستوى من المنافسات، الفرسان من فئة المبتدئين في حاجة لبناء المزيد من الخبرات التي تؤهلهم للتفكير في الانتقال والأداء ضمن فئة أعلى، في حين تسعى الخيول الصغيرة والتي ما زالت في بداية طريق المشاركات الميدانية إلى المزيد من خبرات فرسانها في سبيل الإعداد والتدريب.

منافستان

وتقام منافستان للمشاركات المفتوحة أمام الفرسان من مختلف الفئات، وبحسب تقديرهم لحاجة خيولهم إليها، والأولى مصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها (120) سم، ويستهدفها عادة فرسان المستوى الثاني والناشئين وأصحاب الخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، والمفتوحة الثانية مصمم مسارها بحواجز يبلغ ارتفاعها (135) سم، وتناسب الفرسان من فئة الشباب والمستوى الأول، وتأتي المنافسات الرمضانية بعد سلسلة من البطولات الدولية الساخنة والتي شهدتها أندية الفروسية خلال الموسم الحالي، وتبعها نهائي الخيول الصغيرة (5 ـ 7 سنوات)، وبطولة الإمارات للقفز (22)، كما تعتبر تحضيري لنهائي دوري الإمارات لونجين للقفز آخر أبريل الحالي.

يتابع خالد الجنيبي سير المنافسات الرمضانية ممثلاً لاتحاد الفروسية، ويترأس خليل إبراهيم، لجنة التحكيم، ويصمم مساراتها يوسف المحمودي، ويشرف على الميادين علي مهاجر، وتقام المنافسات تحت إجراءات احترازية كاملة لوقاية وسلامة الجميع من جائحة كورونا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز