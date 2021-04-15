« ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين يتوج بلقب «كرافن ستيكس» بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات رباعية في ختام مهرجان «كرافن» والذي أقيم على مضمار نيوماركت العريق بإنجلترا اليوم بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.

وظفر « ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين بلقب الشوط الخامس الرئيس «كرافن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، الذي يعدّ سباقاً تحضيرياً لـ «2000 جينيز الإنجليزي» ، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلا زمنا قدره 1.38.79 دقيقة و بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «لا باروسا» لجودلفين أيضا بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي .

وحل ثالثا « ميستري سمايل » بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب أندرو بالدينغ .

إنتصارات قوية

وكان «كريتيف فورس» لجودلفين قد إفتتح الإنتصارات الإماراتية في الأمسية، بإقتناصه لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي ، فيما حقق «سمرقند» لحمد راشد بن غدير لقب الشوط الرابع «أبيرنانت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد اوميرا .

وأختتم «الواقدي» لجودلفين الإنتصارات الإماراتية في الأمسية بتحقيقه لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

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