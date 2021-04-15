« ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين يتوج بلقب «كرافن ستيكس» بإنجلترا
حققت خيول الإمارات رباعية في ختام مهرجان «كرافن» والذي أقيم على مضمار نيوماركت العريق بإنجلترا اليوم بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية.
وظفر « ماستر أوف ذا سيز» لجودلفين بلقب الشوط الخامس الرئيس «كرافن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، الذي يعدّ سباقاً تحضيرياً لـ «2000 جينيز الإنجليزي» ، بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلا زمنا قدره 1.38.79 دقيقة و بفارق ثلاثة أرباع الطول عن «لا باروسا» لجودلفين أيضا بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي .
وحل ثالثا « ميستري سمايل » بقيادة الفارس سيلفستر دي سوزا وإشراف المدرب أندرو بالدينغ .
إنتصارات قوية
وكان «كريتيف فورس» لجودلفين قد إفتتح الإنتصارات الإماراتية في الأمسية، بإقتناصه لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي ، فيما حقق «سمرقند» لحمد راشد بن غدير لقب الشوط الرابع «أبيرنانت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» بقيادة الفارس دانيال تودهوب وإشراف المدرب ديفيد اوميرا .
وأختتم «الواقدي» لجودلفين الإنتصارات الإماراتية في الأمسية بتحقيقه لقب الشوط السادس لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي.