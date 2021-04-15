خيول الإمارات تتطلع إلى اقتناص لقب «كرافن ستيكس» اليوم

المصدر: متابعة - خالد المهيري

يختتم اليوم على مضمار نيوماركت العريق بإنجلترا، مهرجان «كرافن» بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية. وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الخامس الرئيس «كرافن ستيكس» لمسافة 1600 متر «الفئة الثالثة»، الذي يعدّ سباقاً تحضيرياً لـ «2000 جينيز الإنجليزي» بمشاركة 10 خيول، أبرزها «ماستر أوف ذا سيز» و«لا باروسا» لجودلفين، و«أكمام» لـ «شادويل».

وقال مدرب جودلفين شارلي آبلبي: لدى «ماستر أوف ذا سيز» سجل متميز في عمر السنتين، وبالتأكيد تطور أداءه عقب مشاركته في ميدان بدنياً وذهنياً، وسيرتدي غطاء رأس هذه المرة، حيث ركض دون غطاء في المشاركتين الماضيتين. وأضاف: «لا بروسا» لم يخيب الظن في عمر السنتين، ويمكن التغاضي عن مشاركته في سان كلو على أرضية لينة للغاية، حينما أحسن الانتقال ولكن لم يستطع التسارع إطلاقاً، وفاز بسباق للفئة الثالثة على المضمار ذاته في سبتمبر، وسارت تدريباته بشكل جيد، وأتطلع لرؤية كيفية تعاملهما مع السباق.

وستكون بداية مشاركة خيول الإمارات مع الشوط الأول «روسداليس ميدين فيليز ستيكس» لمسافة 1400 متر بمشاركة 11 مهرة أبرزها «فيشن أوف فيكتوري» لسلطان علي، «كوين أوف زعبيل» لجابر عبدالله، «شالانيز» لسعيد سهيل.

ويشارك في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر 9 خيول أبرزها «كريتيف فورس» لجودلفين، «كيرن آيلاند» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

الشوط الثالث

كما يشهد الشوط الثالث «وود ديتون ميدين ستيكس» لمسافة 1600 متر مشاركة 11 خيلاً أبرزها «آيرون سايد»، و«فالينت برنس» لجودلفين.

ويشارك في الشوط الرابع «أبيرنانت ستيكس» لمسافة 1200 متر «الفئة الثالثة» 7 خيول أبرزها «إماراتي أنا» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، و«سمرقند» لحمد راشد بن غدير.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 2000 متر مشاركة 7 خيول أبرزها «الواقدي» و«دارامثوس» لجودلفين.

ثلاثية قوية

وكانت خيول الإمارات قد حققت ثلاثية مثيرة في افتتاح المهرجان أول من أمس، عبر «هايلاند أفنيو» لجودلفين الذي توج بلقب الشوط الخامس «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر، «أوفر رايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بطل الشوط الرابع «بات سمولين ميموريال» لمسافة 1600 متر، و«متسابق» لـ «شادويل» الذي ظفر بلقب الشوط الثالث «بريتش كوندشينز ستيكس» لمسافة 1400.

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