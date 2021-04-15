«المفجر» و«سرحان» بطلا سباقي كأس الوثبة بفرنسا

المصدر: تاربس - البيان الرياضي

اجتذب مضمار تاربس الفرنسي، أمس، سباقين لكأس الوثبة ستاليونز، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي.

واتسم السباق الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز بري كريس الثاني لمسافة 1500 متر، البالغ جائزته 14.000 يورو، من بدايته بالقوة والسرعة في الأداء من جميع الخيول التي اندفعت بقوة مع ضربة البداية، وهي تبحث عن موقع في الصدارة.

ولكن الكلمة الأخيرة كانت للحصان «المفجر»، الذي تمكن من المحافظة والتربع على صدارة السباق من بدايته وحتى نهايته، ومسجلاً زمناً وقدره 1:39:20 دقيقة.

وتفوق «المفجر» ابن «مستر جينو»، والبالغ من العمر أربع سنوات، بفارق طولين عن «هزام»،، فيما جاء في المركز الثالث «مرجان».

وظفر الجواد «سرحان»، بلقب شوط كأس الوثبة ستاليونز بري فال دادور للخيول عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغ مجموع الجوائز المالية 14.000 يورو.

استحقاق

واستحق المهر «سرحان» اللقب عن جدارة وذلك عندما اعتلى صدارة السباق بداية الانطلاقة، وظل محافظاً على التربع على مقدمة السباق رغم طول المسافة التي بلغت 2300 متر، ليصل إلى خط النهاية في زمن وقدره 2:39:90 دقيقة.

وجاء تفوق ابن «مارد الصحراء» بفارق طولين عن «نافع»، فيما جاء في المركز الثالث الجواد «كساب».

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعاه أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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