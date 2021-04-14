"بيفواك" لجودلفين يعتزل عالم السباقات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن فريق جودلفين في إستراليا عن إعتزال النجم "بيفواك " لسباقات عقب مسيرة قوية امتدت عبر ثلاثة مواسم جمع خلالها سبعة انتصارات في السباقات المصنفة متضمنة ثلاثة انتصارات من الفئة الأولى، وحصل على لقب بطل السرعة العالمي للعام 2020، علاوة على تتويجه ببطولة خيول الثلاث سنوات.

وقال المدرب جيمس كمنغز أن "بيفواك" سيتقاعد كجواد سليم ومعافى وسيتم إحالته للإنتاج .

وأضاف : ( يمكننا الآن استعادة شريط إنجازاته الهائلة مثل انتصاراته السهلة على نفس تلك المجموعة من الخيول في ربيع العام الماضي ،وكل إنجازاته تشير إلى جواد سوبرستار، وأعتقد انه قادر على اقتفاء أثر "أكسيد آند اكسيل" نفسه، لقد كان أفضل أبنائه على أرض المضمار، ونأمل أن يكون أفضل أبنائه في مزارع الإنتاج ) .

سيكون "بيفواك" أحد أربعة فحول جديدة ستنضم إلى قائمة فحول دارلي أستراليا 2021 إلى جانب الثلاثي الأوروبي الأبطال في جودلفين "غياث" و"بيناتوبو" و"ايرثلايت".

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