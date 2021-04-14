محافظ لـ "شادويل" يتألق في ثاني أيام مهرجان "كرافن" بإنجلترا

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  • متابعة - خالد المهيري
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شهد اليوم الثاني لمهرجان " كرافن " والذي أقيم على مضمار نيوماركت العريق بإنجلترا، تألق " محافظ " لـ " شادويل " والذي ظفر بلقب الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلا زمنا قدره 2.04.92 دقيقة و بفارق طول ونصف الطول عن " آيكو بوينت " لجودلفين بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي. 

باقي الأشواط 

وفي باقي أشواط الأمسية، أقتنص " ماي أوبيرون " لقب " ايرل أوف سيفتون ستيكس"  لمسافة 1800 متر " الفئة الثالثة"  بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب وليام هاجس. 

كما حققت " سيكريد "  لقب " نيل غيوين ستيكس" والمخصص للمهرات   لمسافة 1400 متر " الفئة الثالثة" بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب وليام هاجس .

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