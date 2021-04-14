الإثارة تتواصل في ثاني أيام مهرجان «كرافن»

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

تتواصل الإثارة والقوة في ثاني أيام مهرجان «كرافن» العريق على مضمار نيوماركت بإنجلترا، إذ تتضمن الأمسية الثانية 7 أشواط تشارك خيول الإمارات في ستة منها، وستكون البداية مع الشوط الأول «بريتش ميدين فيليز ستيكس» لمسافة 1000 متر وبمشاركة 13 مهرة أبرزها «الهدية» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم. ويشهد الثالث «يوروبين فري هانديكاب» لمسافة 1400 متر مشاركة 7 خيول أبرزها «نافال كراون» لجودلفين، و«ليجل أتاك» للشيخ سعيد بن محمد القاسمي.

ويشارك في الرابع «ايرل أوف سيفتون ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثالثة» 6 خيول أبرزها «فوريست أوف دين» لجودلفين، «سان دوناتو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «سولد ستون» لسعيد سهيل.

ويشهد الخامس «نيل غيوين ستيكس» لمسافة 1400 متر «الفئة الثالثة» مشاركة 10 مهرات أبرزها «ديفاين لايت» لجودلفين، «طواهب» للشيخة حصة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم.

وتشارك في السادس «يوروبين بريدرز فند فيليز ميدين ستيكس» لمسافة 1600 متر 11 مهرة أبرزها «كولور أوف لايت» لجودلفين، «ركنة» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ويشهد الشوط السابع والختامي لمسافة 2000 متر مشاركة 8 خيول أبرزها «آكت أوف ويزدوم» و«آيكو بوينت» لجودلفين، «محافظ» لـ «شادويل».

وأكد شارلي آبلبي مدرب جودلفين جاهزية الخيول التي يدربها لخوض غمار سباق اليوم. وتحدث آبلبي عن مشاركة المهرة «ديفاين لايت» قائلاً: هي مهرة على درجة من الجاهزية وسبق لها الفوز على المسافة والمضمار ذاتهما، وتبدو هذه النسخة من السباق تنافسية، وستكشف لنا مستواها النسبي.

وعن مشاركة «نافال كراون» قال: هو جواد ذو أداء متماسك للغاية، وقدم أداءً مثيراً للارتياح في مشاركته الأخيرة بميدان.

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