ثلاثية إماراتية في افتتاح مهرجان" كرافن" بإنجلترا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

حققت خيول الإمارات ثلاثية مثيرة في إفتتاح مهرجان "كرافن " والذي أقيم على مضمار نيوماركت بإنجلترا اليوم ، إذ ظفر "هايلاند أفنيو" لجودلفين بلقب الشوط الخامس «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر بقيادة الفارس جيمس دويل وإشراف المدرب شارلي آبلبي مسجلا زمنا قدره 1.48.23 دقيقة وبفارق طول و ربع الطول عن "سيكريت بروتكتور" لجودلفين أيضا بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي .

وحل في المركز الثالث "رويال شامبيون" للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بقيادة الفارس اندريا أتزيني وإشراف المدرب روجر فاريان .

الشوط الرابع

كما أقتنص "أوفر رايت" لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لقب الشوط الرابع «بات سمولين ميموريال» لمسافة 1600 متر بقيادة الفارس فراني نورتون وإشراف المدرب مارك جونستون مسجلا زمنا قدره 1.38.77 دقيقة و بفارق رأس عن « أوه ذس أز أس » بقيادة الفارس شون ليفي وإشراف المدرب ريتشارد هانون .

وجاء في المركز الثالث "« سكوتش سمت » بقيادة الفارس سام جيمس وإشراف المدرب جيفري هاركر .

الشوط الثالث

وحقق «متسابق» لـ «شادويل» لقب الشوط الثالث «بريتش كوندشينز ستيكس» لمسافة 1400 متر بقيادة الفارس جيم كراولي وإشراف المدرب تشارلز هيلز مسجلا زمنا قدره 1.22.66 دقيقة و بفارق 6 أطوال عن «نوبل داينستي» لجودلفين بقيادة الفارس وليام بويك وإشراف المدرب شارلي آبلبي .

وحل ثالثا « دوك أوف مانتوا » بقيادة الفارس ريان مور وإشراف المدرب آيدين أوبراين .

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