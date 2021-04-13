خيول الإمارات تتطلّع لألقاب مهرجان «كرافن»

المصدر: متابعة - خالد المهيري

ينطلق اليوم على مضمار نيوماركت بإنجلترا، مهرجان «كرافن» العريق الذي يقام على مدى ثلاثة أيام. وتتأهب خيول الإمارات للمشاركة في السباق للوقوف على مدى استعدادها لسباقات الموسم البريطاني الجديد، وخاصة مع اقتراب أول السباقات الكلاسيكية الأوروبية وهما سباق «2000 جينيز الإنجليزي» و«1000 جينيز الإنجليزي» الشهر المقبل.

سيتضمن اليوم الأول للسباق، 7 أشواط تشارك خيول الإمارات في ستة منها، وستكون البداية مع الشوط الأول «اليكس سكوت مايدن ستيكس» لمسافة 1400 متر بمشاركة 8 خيول أبرزها «ماجيكال لاند» لجودلفين، و «حمودي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

كما سيشهد الشوط الثالث «بريتش كوندشينز ستيكس» لمسافة 1400 متر، مشاركة 5 خيول، أبرزها «نوبل داينستي» لجودلفين، «متسابق» لـ «شادويل»، «ساوندز لايك ثندر» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم.

شوط تكريمي

وسيحمل الشوط الرابع اسم «بات سمولين ميموريال» لمسافة 1600 متر تكريماً للفارس الراحل بات سمولين والذي توفي العام الماضي بسبب سرطان البنكرياس، وسيشهد الشوط مشاركة 9 خيول أبرزها «أوفر رايت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

يشارك في الشوط الخامس «فيلدن ستيكس» لمسافة 1800 متر، 9 خيول أبرزها «هايلاند أفنيو» و «سيكريت بروتكتور» لجودلفين، «رويال شامبيون» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم.

ويشهد الشوط السادس «برايس برومس» لمسافة 1400 متر مشاركة 13 خيلا أبرزها «آيسترن وولد» لجودلفين، «إيتون كولج» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «ربيرتي» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، «سيمبولايز» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، فيما يشارك في الشوط السابع والختامي لمسافة 1000 متر 11 خيلا أبرزها «روايات» لـ «شادويل».

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