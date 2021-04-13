25 خيلاً تتسابق على كأس الوثبة

المصدر: (باريس - البيان الرياضي)

تتنافس 25 خيلاً، اليوم على لقبين لكأس الوثبة ستاليونز بمضمار تاربس الفرنسي، الذي يقام بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لدعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموه العالمي.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، تماشياً مع استراتيجية المهرجان بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم.

ويحمل السباق الأول اسم كأس الوثبة ستاليونز، بري كريس الثاني لمسافة 1500 متر ، وتشارك فيه 13 خيلاً .

ويعد «سلاف» لياس للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أبرز المرشحين للقب.

ويمثل ياس للسباقات أيضا المهرة «لينا»، فيما يمثل «شادويل» الجواد «الغني» . وتتنافس 12 خيلاً في السابق الثاني كأس الوثبة ستاليونز، بري فال دادور لمسافة 2300 متر .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز