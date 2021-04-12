بيع 139 جواداً في اليوم الأول لمزاد نهاية الموسم

المصدر: دبي - خالد المهيري

تم بيع 139 جواداً من أصل 183 في اليوم الأول لمزاد نهاية الموسم المخصص للخيول تحت التدريب، والذي نظمته هيئة الإمارات لسباق الخيل، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، وبلغ إجمالي ريع المزاد مليوناً و783 ألف درهم، فيما كان الجواد «مجستيك مامبو» هو الأغلى في المزاد وتم بيعه بـ 130 ألف درهم.

حضر المزاد، الذي أقيم في مضمار «ميدان» اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة والمدير العام لنادي دبي لسباق الخيل، وعدد من أبرز الملاك والمدربين في الدولة وخارجها.

ويهدف المزاد إلى ضخ دماء جديدة للإسطبلات، استعداداً للموسم المقبل، ومنح الملاك الجدد فرصة لاقتناء خيول جديدة، ومن سلالات معروفة ملائمة للساحة المحلية، وبتصنيفات متنوعة تناسب الجميع، وحرص القائمون والمنظمون للمزاد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، ما أسهم في خلق بيئة آمنة في المزاد.

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