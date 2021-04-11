ثلاثية لخيول جودلفين في أستراليا

المصدر: متابعة - خالد المهيري

واصلت خيول جودلفين انتصاراتها في المضامير الأسترالية، وحققت خيول الإسطبل الأزرق الملكي ثلاثية مثيرة عبر «أنامو» الذي ظفر بلقب سباق «سايرس بروديوس ستيكس» للفئة الأولى، على مضمار راندويك بمدينة سيدني بقيادة الفارس جيمس مكدونالد وإشراف المدرب جيمس كمنغز، فيما حقق «كاسكيديان» لقب «دونكاستر مايل» للفئة الأولى بقيادة الفارسة جيمي كاه، واقتنص «بوليلي» لقب سباق «كندرغارتنستيكس» للفئة الثالثة بقيادة الفارس داميان أوليفر.

وأكد المدرب جيمس كمنغز: أن «أنامو» أكمل مشاركاته بنجاح في أفضل سباقات خيول السنتين في الساحة، وقال: أسهمت إسطبلاتنا الثلاثة في تخريجه ووضع بصمتها عليه، وأشعر باعتزاز لقدرته على استيعاب ضغط سباقات الفئة الأولى في مشاركات شملت بلو دايموند، وتودمان ستيكس، غولدنسليبر، ويدرس الفريق إشراك «أنامو» بالجولة الثالثة من التاج الثلاثي لخيول السنتين في سيدني، «ذا شامبين ستيكس» على مسافة 1600 متر المقرر 24 الجاري.

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