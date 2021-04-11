ثنائية لخيول رئيس الدولة في ختام سباقات مضمار العين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تألقت خيول صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحققت ثنائية في الحفل الرابع عشر والختامي لموسم سباقات مضمار نادي العين للفروسية والرماية والغولف، والذي جرى أول من أمس، وذلك بعد فوز المهر «باهر» بإشراف إيريك ليمارتنيل، وقيادة فابريس فيرون، بلقب الخزنة في الشوط الرابع للخيول المبتدئة لمسافة 1800 متر، ولم يجد المهر الأشقر الذي ركض برشاقة، صعوبة في تجاوز منافسيه عن جدارة بمسافة كبيرة بلغت 6:25 طولاً عن أقرب ملاحقيه، قاطعاً المسافة في زمن قدره 02:04:80 دقيقة.

وأكمل المهر «متحدي» بقيادة أنطونيو فريزو، ثنائية خيول صاحب السمو رئيس الدولة، منتزعاً لقب المرخانية في الشوط الخامس المخصص للخيول المبتدئة، توليد الإمارات، وشهد هذا الشوط تنافساً محتدماً بين الخيول المتسابقة استمر حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يحسمه المهر الأشقر لصالحه بفارق عنق عن ملاحقه المباشر، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 02:21:16 دقيقة.

حراب يتألق

وفاز الجواد «حراب» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بكأس العين «هيبة» في الشوط السابع والأخير بالأمسية والذي انطلق لمسافة 2000 متر، وشهد إثارة لافتة استمرت حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يتصدر الجواد الفائز المشهد ويصل أولاً إلى خط النهاية، قاطعاً المسافة في زمن قدره 02:17:43 دقيقة، بفارق 2:75 طول عن وصيفه.

وظفر المهر«آر بي كينغز باي» لبايرلي للسباقات، بإشراف هلال العلوي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بلقب سباق الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الأول لمسافة 1600 متر«تكافؤ» متفوقاً على وصيفه بفارق طول، وقاطعاً المسافة في زمن قدره 01:51:33 دقيقة.

وخطف الجواد «دبي كنال» لعيلان حمد المهيري، وإشراف سانيش سيمار، وقيادة تاج أوشي، لقب الساد في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة، لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 02:05:25 دقيقة، بفارق 1:25 طول عن وصيفه.

وتوج المهر«ايه اف إنصيتو»، لأحمد محمد سيف المرر، وقيادة اشتبيان مازور، بلقب جبل حفيت في الشوط الثاني للخيول المبتدئة التي تسابقت لمسافة 1600 متر، وقطع المهر الفائز مسافة السباق في زمن قدره 01:51:85 دقيقة بفارق 4.5 أطوال عن أقرب ملاحقيه.

وظفرت الفرس «أيه أف صروح» لخالد خليفة النابودة، وإشراف آرنست أورتيل، وقياد تاج أوشي بلقب رماح في الشوط الثالث للمهرات والأفراس، والذي انطلق لمسافة 1400 متر، ونجحت الفرس الشقراء في اللحظات الأخيرة في تجاوز منافستها المباشرة لتصل أولاً إلى خط النهاية بفارق 1:25 طول قاطعة مسافة السباق في زمن قدره 01:36:75 دقيقة.

نجاح

ووصف فيصل الرحماني نائب رئيس اللجنة المنظمة بمضمار العين، موسم السباقات والرياضة بشكل عام في الدولة بالناجح، بالرغم من التحديات والاختبار القوي الذي تعرض له الموسم بسبب جائحة كورونا، مشيداً بتطور سباقات العين بفضل دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وأكد أن التطور الكبير الذي شهدته سباقات نادي العين للفروسية خلال الأربع سنوات الماضية، مرده التجديد وزيادة الجوائز المالية، حيث نعيش العصر الذهبي للخيل العربية، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، داخلياً وخارجياً.

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