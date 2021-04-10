ساتيش سيمار: عودة قوية لـ «بوشارت»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب ساتيش سيمار عن سعادته بالفوز الذي حققه «بوشارت» والذي اقتنص لقب الشوط الثالث بجدارة.

وقال ساتيش سيمار إن البطل تم شراؤه من مزادات جودلفين، مشيراً إلى أن الفارس فابريس فيرون قال له إن «بوشارت» انطلق بقوة في السباق على الرغم من بوابته المتأخرة إلا أنه أثبت جدارته وسيشارك في سباقات الموسم المقبل.

وأضاف ساتيش سيمار أن البطل تعرض للإصابة في السنوات الماضية، إلا أن «بوشارت» عاد بقوة، مقدماً الشكر لفريق العمل في إسطبلات «زعبيل» على الجهود التي بذلوها مع البطل.

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