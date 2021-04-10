سالم السبوسي: نواصل السير على نهج فقيد الوطن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدى سالم السبوسي مدير إسطبلات «شادويل» في الإمارات، الثلاثية التي حققها الإسطبل في ختام موسم سباقات مضمار «ميدان» إلى فقيد الوطن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم «طيب الله ثراه» مؤكداً بأنها تخليد لذكرى الراحل الكبير، الذي غاب بجسده إلا أن ذكراه العطره وإنجازاته في المضامير المحلية والعالمية سوف تبقى خالدة في ذاكرة الجميع.

وأضاف سالم السبوسي بأنهم سوف يواصلون السير على نهج فقيد الوطن، وستظل إسطبلات «شادويل» حاضرة ومنافسة بقوة في كافة المضامير المحلية والعالمية.

وأشاد سالم السبوسي بالانتصارات التي حققتها إسطبلات «شادويل» خلال الأمسية، مؤكداً أن الإنجازات سوف تتواصل الموسم المقبل.

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