عبدالله المعمري: «زوريون» سيواصل مسيرته الموسم المقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر عبدالله المعمري مالك بطل الشوط الثامن والختامي «زوريون» عن سعادته البالغة بتحقيق اللقب في ختام موسم سباقات «ميدان».

وقال عبدالله المعمري إن البطل تم شراؤه من مزادات جودلفين، وأشرف عليه المدرب هلال العلوي الذي قام بتطوير أداء الجواد، والدليل الفوز الذي تحقق في السباق.

وأضاف عبدالله المعمري، إن البطل سيواصل مسيرته الموسم المقبل وبالتحديد في مضماري «ميدان» وجبل علي.

وعن الانتصارات التي حققها في الموسم المنصرم، قال عبدالله المعمري إن كل موسم له إثارته، متمنياً أن تتواصل الانتصارات في الموسم المقبل.

منصات التتويج

ومن جانبه، أشاد المدرب هلال العلوي بالأداء الذي قدمه «زوريون» في ختام سباقات «ميدان، مضيفاً إن البطل ليس بغريب على منصات التتويج إذ كان آخر انتصاراته في مضمار جبل علي الشهر الماضي.

وأضاف هلال العلوي إن البطل يفضل الأرضية العشبية، إلا أن الأرضية الرملية في مضمار جبل علي ناسبته أيضاً، متمنياً أن يواصل «زوريون» إنجازاته في الموسم المقبل.

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