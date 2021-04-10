دووج واتسون: راضٍ بالثنائية التي تحققت في ختام موسم «ميدان»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عبر المدرب دووج واتسون عن رضاه التام بالثنائية التي حققها خلال ختام موسم سباقات مضمار «ميدان» أول من أمس.

وتحدث واتسون عن «مكمانامان» بطل الشوط الأول قائلاً: ( أنا سعيد بالفوز الأول للبطل في الإمارات، سوف يخلد للراحة خلال الصيف وستكون أولى مشاركاته الموسم القادم في مضمار أبوظبي على الأرضية الرملية).

وعن بطل الشوط الثاني «بواسل» قال واتسون إن البطل قدم أداء مميزاً على الأرضية العشبية، مشيداً في الوقت ذاته بقيادة الفارس سام هتشكوت للبطل خلال الشوط.

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