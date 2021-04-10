خالد النابودة: أهدي الإنجاز إلى فقيد الوطن حمدان بن راشد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قام مليح لاحج البسطي، عضو مجلس إدارة هيئة الإمارات لسباق الخيل، بتتويج أبطال الموسم الإماراتي لسباقات الخيل (2020 – 2021 )، وهم المالك خالد خليفة النابودة والفارس تاغ أوشي، أول من أمس، في ختام موسم سباقات مضمار «ميدان» العالمي، فيما حسم المدرب دووج واتسون بطولة المدربين، في ختام موسم سباقات مضمار العين، يوم أمس.

وتقدم خالد خليفة النابودة، بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، معتبراً الجائزة دعماً كبيراً للملاك والمنتجين المحليين في الدولة.

كما أهدى خالد النابودة الجائزة لفقيد الوطن، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وقال: «كان بالنسبة لي الأب الروحي في سباقات الخيول العربية والمرشد والناصح».

وعبر خالد النابودة عن فخره بالفوز للمرة الرابعة باللقب، ويعد شهادة على قوة الإنتاج المحلي الذي وصل إلى مستوى عالٍ من التنافس في السباقات المحلية والعالمية، مقدماً في الوقت ذاته الشكر والتقدير لفريق العمل في إسطبلاته.

ودعا خالد النابودة المنتجين المحليين إلى الصبر والمثابرة لكي يحققوا النتائج الإيجابية، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لمربي الخيول المحلية، إذ أصبح الإنتاج الإماراتي ورقة صعبة في كافة السباقات.

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