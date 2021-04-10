ثلاثية «شادويل» تخلّد ذكرى حمدان بن راشد في ختام موسم «ميدان»

خلّدت انتصارات «شادويل» ذكرى فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في ختام موسم سباقات مضمار «ميدان» العالمي الذي أقيم أول من أمس، إذ حققت ثلاثية مثيرة عبر «بواسل» بطل الشوط الثاني، «مترفع» بطل الشوط الرابع، و«الفريق» بطل الشوط السادس الرئيس «جائزة زعبيل». (دبي - خالد المهيري)

شهد الأمسية الختامية، الشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول لدائرة الشؤون الدولية بـ«طيران الإمارات»، وعدد من المسؤولين، ورعاة السباق.

وسجل المدرب مصبح المهيري ثلاثية خلال السباق، وكذلك الفارس أنطونيو فريزو، فيما سجل المدرب دووج واتسون ثنائية وكذلك الفارس سام هتشكوت.

«مكمانامان» نجم الأول

وظفر «مكمانامان» لـ«إسطبلات الرشيد» لقب الشوط الأول «طيران الإمارات ستيكس» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.24.11 دقيقة وبفارق نصف طول عن «زيرو تو إيه هندرد» لملاكه آفني كابور وشارنش كابور ونيراف كابور بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وجاء في المركز الثالث «سكوتس باين» لمالكيه سيد حشيش وهناء رفاعي بقيادة الفارس ريان كوراتولو وإشراف المدرب محمود حسين.

«بواسل» بطل الثاني

واقتنص «بواسل» لـ «شادويل» لقب الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغ قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون مسجلاً زمناً قدره 1.23.60 دقيقة وبفارق طولين وربع الطول عن «إكسبريشونيست» لمالكه البشير سالم الحراري بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«بوشارت» يتوج بالثالث

وحقق «بوشارت» لـ«فريق البيت متوحد» لقب الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «جلف نيوز» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس فابريس فيرون وإشراف المدرب ساتيش سيمار مسجلاً زمناً قدره 1.22.80 دقيقة وبفارق طولين عن «الكامل» لـ«شادويل» بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وجاء في المركز الثالث «مبكر» لـ «شادويل» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

«مترفع» نجم الرابع

وتوج «مترفع» لـ«شادويل» بلقب الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.09.44 دقيقة وبفارق رأس عن «الكرامة» لـ«شادويل» بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب مصبح المهيري.

وحل ثالثاً «يا ليل» لـ«شادويل» بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

«رير نينجا» بطل الخامس

واقتنص «رير نينجا» لـ«إكيوري اما زينجتيم» لقب الشوط الخامس لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي برعاية «لونجين» والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس رويستون فرنش وإشراف المدرب سالم بن غدير مسجلاً زمناً قدره 1.58.44 دقيقة وبفارق 4 أطوال وثلاثة أرباع الطول عن «جراند دبي» لعلي راشد الرايحي بقيادة الفارس ساندرو بايفا وإشراف المدرب علي راشد الرايحي.

وجاء في المركز الثالث «فيثفول سولدير» لـ«ايه ال بتلر» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

«الفريق» يخطف الرئيسي

وظفر «الفريق» لـ«شادويل» بلقب الشوط السادس الرئيسي «جائزة زعبيل» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» والبالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 1.35.82 دقيقة وبفارق ثلاثة أرباع الطول عن «سنيوريتي» لناصر عسكر بقيادة الفارس تاغ أوشي وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

وحل ثالثاً «جبر» لـ«شادويل» بقيادة الفارس ادري دي فريز وإشراف المدرب دووج واتسون.

«غود تايدينغز» يتوج بالسابع

وحقق «غود تايدينغز» لمالكه عبد المجيد الكوت لقب الشوط السابع لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغ قيمة جوائزه 105 آلاف درهم بقيادة الفارس انطونيو فريزو وإشراف المدرب مصبح المهيري مسجلاً زمناً قدره 2.29.22 دقيقة وبفارق رأس عن «القعقاع» لـ«شادويل» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

وجاء في المركز الثالث «تويلقث آوف نيفرلاند» لـ«إسطبل داكي» بقيادة الفارس فرنادو جارا وإشراف المدرب ساتيش سيمار.

«زوريون» مسك الختام

واقتنص «زوريون» لعبد الله المعمري لقب الشوط الثامن والختامي لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» والبالغ قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم بقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي وإشراف المدرب هلال العلوي مسجلاً زمناً قدره 2.02.54 دقيقة وبفارق طولين ونصف الطول عن «هاربور سبيريت» لأحمد القطان بقيادة الفارس برناردو بينيرو وإشراف المدرب جابر رمضان.

وحل ثالثاً «نصراوي» لـ«شادويل» بقيادة الفارس سام هتشكوت وإشراف المدرب دووج واتسون.

مزادات الخيول

من جانب آخر، تنظم اليوم هيئة الإمارات لسباق الخيل برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» مزاد نهاية الموسم، إذ سيخصص اليوم الأول للخيول تحت التدريب، فيما سيكون مزاد يوم الأحد مخصصاً لخيول سباقات دبي.

ويهدف المزاد إلى ضخ دماء جديدة للإسطبلات استعداداً للموسم القادم، ومنح الملاك الجدد فرصة لاقتناء خيول جديدة ومن سلالات معروفة ملائمة للساحة المحلية، وبتصنيفات متنوعة تناسب الجميع.

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