الحفل 14 بالعين يختتم سباقات موسم الخيول

المصدر: العين- طلحة عبدالله

يصل المضمار العيناوي إلى محطته الأخيرة اليوم، بإسدال الستار على سباقات الموسم بالدولة بإقامة الحفل الرابع عشر والأخير في السابعة من مساء اليوم، والذي يتضمن 7 أشواط خصصت 6 منها للخيول العربية الأصيلة، وشوط واحد هو السادس للخيول المهجنة، وذلك بمشاركة 97 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 520 ألف درهم.

وكان مضمار نادي العين دشن في 29 أكتوبر من العام الماضي موسم سباقات الخيول بالدولة لأول مرة منذ افتتاحه رسمياً في موسم 2013-2014 وحقق نجاحات كبيرة لينضم في وقت وجيز إلى قائمة أحد أفضل المضامير بالدولة.

كأس الوثبة

ينطلق حفل الأمسية بالشوط الأول على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، لمسافة 1600 متر، ويتوقع أن يشهد تنافساً محتدماً منذ البداية وحتى النهاية، إذ تتواجد خيول قوية يبرز منها (إيه أف سفن سكايز)، و(إيه أف باهي).

وينطلق في الشوط الثاني، أول أشواط الخيول المبتدئة لمسافة 1600 متر، بمشاركة 15 خيلاً يبرز منها (إيه أف يختم) و(إيه أس مندوس)، فيما تستمر إثارة سباقات المبتدئة بالشوط الثالث لمسافة 1400 متر للمهرات عمر 4 سنوات فما فوق وتبرز (إيه أف صروح) كمرشح قوي للفوز باللقب، في حين ستواجه بمنافسة قوية من ( فريدة دي كارير) و(ادميرال).

الإثارة مستمرة

تستمر الإثارة في حفل الأمسية بالشوط الرابع بمشاركة 15 خيلاً تتسابق لمسافة 1800 متر، حيث يحاول (باهر) الفوز باللقب بعد أن حل بمركز الوصيف في وقت سابق هذا الموسم على ذات المضمار، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء يبرز منهم (الثورا)، و(إيه أف رمز)، وغيرهما، وفي الشوط الخامس تعود الخيول المبتدئة للظهور في المشهد، حيث تتسابق لمسافة 2000 متر، ويبرز منها (إيه أف كايد).

ويشارك في الشوط السادس، المخصص للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر، 15 خيلاً، أبرزها (انتولد سيكرت) الذي يظهر للمرة الأولى في المضمار العيناوي، و(دبي كانال)، وتختتم الأمسية بالشوط السابع والأخير بمشاركة 7 خيول تتسابق لمسافة 2000 متر(هيبة) ويبرز منها (حراب)، و(إيه أف البيرق).

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