النسخة 22 لبطولة الإمارات لقفز الحواجز في بوذيب

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تنطلق اليوم فعاليات النسخة 22 لبطولة الإمارات لقفز الحواجز، والتي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بالتعاون مع نادي تراث الإمارات، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين، على الميدان الرملي في بوذيب، وسط إجراءات احترازية للوقاية من جائحة (كوفيد 19). وتشتمل على 10 أشواط تقام على مدى يومين ورصدت للفائزين وأصحاب المراكز الأولى جوائز يبلغ مجموعها نصف مليون درهم، وتقتصر المشاركة على فئات فرسان وفارسات قفز الحواجز من الدولة، وتحكّم منافساتها بقوانين خاصة، وبمعدل منافستين لكل فئة.

وتقام اليوم 5 أشواط بمواصفات الجولة الواحدة، وتتراوح ارتفاعات حواجزها بين (120) سم لفرسان المستوى الثاني وحتى الارتفاع (140) سم لفرسان المستوى الأول، ويمثل حسام زميت اتحاد الفروسية ويشرف على المنافسات، ويترأس لجنة التحكيم الحكم الدولي خليل إبراهيم، وصمم مسارات المنافسات مارك ديبيير، ويشرف على الميادين الدولي علي مهاجر.

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