فوز «الحبتور» في افتتاح كأس دبي للبولو

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

فاز فريق الحبتور على فريق الشيخة علياء آل مكتوم، بنتيجة ثمانية أهداف ونصف مقابل خمسة أهداف في افتتاح بطولة كأس دبي للبولو 2021 (8 جول)، أول من أمس، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وقاد فريق الحبتور، محمد الحبتور، ومعه نجله حبتور الحبتور، وسانتوس اريارتي وسنتياجو جومز، بينما قادت الشيخة علياء آل مكتوم فريقها ومعها كل من فيليب دانا وباولو اوركوزا وقيصر كرسبو

وتقام اليوم مباراتين، تجمع الأولى فريقي الباشا بقيادة هاني غباش، ودبي ايمو بقيادة توماس اريارتي، ويلتقي في المباراة الثانية فريقا الشيخة علياء آل مكتوم مع «انكورا ود.عبد الرحمن» بقيادة خالد العمران.

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