مضمار «ميدان» العالمي يختتم موسمه اليوم

المصدر: دبي - خالد المهيري

ينطلق في الخامسة والنصف من عصر اليوم، السباق الـ 19 والختامي لمضمار «ميدان» لعالمي، بمشاركة 107 خيول، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز الأشواط الثمانية 697.5 ألف درهم برعاية كوكبة من المؤسسات والشركات الوطنية والعالمية.

الشوط الأول

وستكون البداية مع الشوط الأول «طيران الإمارات ستيكس» لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 82 ألفاً و500 درهم بمشاركة 16 خيلاً أبرزها «أنيمل لايف» و«صعب» لـ «نقابة بورسلي للسباقات».

الشوط الثاني

يشهد الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على المضمار العشبي برعاية «بنك الإمارات دبي الوطني» والبالغة قيمة جوائزه 87 ألفاً و500 درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «كوكوباي» و«مونوسكي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«إشتراك» و«شجي» و«بواسل» لـ «شادويل».

الشوط الثالث

يشارك في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر على المضمار الرملي برعاية «جلف نيوز» والبالغة قيمة جوائزه 105 آلاف درهم 9 خيول أبرزها «مبكر» و«الكامل» و«مقرب» لـ «شادويل».

الشوط الرابع

يشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر على المضمار العشبي برعاية «الطاير للسيارات» والبالغة قيمة جوائزه 105 آلاف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «كارد شارب» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مترفع» و«طنين» و«يا ليل» و«الكرامة» و«فنار» و«عياد» و«اتصالات» لـ «شادويل».

الشوط الخامس

يشارك في الشوط الخامس لمسافة 1900 متر على المضمار الرملي برعاية «لونجين» والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم 8 خيول أبرزها «رير نينجا» و«تالو» لـ «إكيوري اما زينجتيم».

الشوط السادس

يشهد الشوط السادس «جائزة زعبيل» لمسافة 1600 متر على المضمار العشبي برعاية «طيران الإمارات» والبالغة قيمة جوائزه 120 ألف درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «فيلورم» لجودلفين، و«فال أوف كينت» و«ميلشوت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مقترب» و«حكيم» و«مكلل» و«الفريق» و«جبر» لـ «شادويل».

الشوط السابع

يشارك في الشوط السابع لمسافة 2410 أمتار على المضمار العشبي برعاية «موانئ دبي العالمية» والبالغة قيمة جوائزه 105 آلاف درهم 10 خيول أبرزها «بوك ريفيو» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«القعقاع» لـ «شادويل».

الشوط الثامن

يشهد الشوط الثامن والختامي لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي برعاية «عزيزي للتطوير العقاري» والبالغة قيمة جوائزه 92 ألفاً و500 درهم مشاركة 16 خيلاً أبرزها «نوفا روما» و«هومسبين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«مدرب» و«تفاخر» و«نصراوي» و«دلالات» لـ «شادويل»، و«قادم» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

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