البطل: لقب غالٍ في مسك الختام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب البطل سالم حمد ملهوف الكتبي عن سعادته بالتتويج بمسك ختام الموسم، بلقب الإسطبلات الخاصة في مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وقال لـ«البيان الرياضي»، إن اللقب يعتبر غالياً على قلبه، وعلى قلوب جميع أهل القدرة من ملاك ومدربين وفرسان، كونه يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مهدياً اللقب إلى فارس العرب، وإلى مالك إسطبلات «SS» سلطان بن علي السبوسي.

مرحلة صعبة

وكشف الكتبي عن أصعب مراحل السباق، الذي تميز بارتفاع معدلات السرعة منذ الانطلاقة في المرحلة الأولى، إضافة إلى المرحلة الثانية، التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة، مشيداً بالحصان البطل «الطنطاوي»، الذي لم يكن الفوز غريباً بالنسبة له باعتباره يملك رصيداً حافلاً بالمشاركات المميزة، إلى جانب إحراز اللقب في مناسبات سابقة.

وقال: إن هذه هي المرة الثانية، التي يمتطي فيها صهوة الجواد «الطنطاوي»، الذي قدم مستوى قوياً، قاد إلى محافظة إسطبلات «SS» على اللقب، مؤكداً أن فرحة الإنجاز تشعره بالرضا والراحة، بعد ختام موسم سباقات القدرة والتحمل، وسيكون دافعاً لتحقيق مزيد من الألقاب في الفترة الماضية.

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