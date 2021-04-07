الكتبي بطل «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

اختتم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة فعالياته يوم أمس عبر سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم الذي توج فيه بطلاً الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «الطنطاوي» لإسطبلات SS حاملة لقب النسخة الماضية، ليسدل الستار بعد ختام المهرجان على آخر السباقات الرئيسية في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ونجح البطل الكتبي في انتزاع لقب السباق رغم المنافسة الشرسة في السباق الذي شهد مشاركة 237 فارساً وفارسة، لينهي المراحل الأربع للسباق بزمن قدره 4.18.03 ساعات، واحتل المركز الثاني الفارس محمد صالح العطاس على صهوة «تشا إكلايبس» لإسطبلات الحزم 4 الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 4.21.04 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أبطال السباق، وحصل الفائزون لغاية المركز السبعين على جوائز نقدية قيّمة تم توزيعها كالتالي: الفائز بالمركز الأول سيحصل على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، المركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 50.000 درهم، المركز الخامس 35.000 درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السبعين جائزة نقدية بقيمة 30.000 درهم.

وبالعودة إلى مجريات السباق، تصدر الفارس محمد صالح العطاس المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «تشا إكلايبس» لإسطبلات الحزم 4 الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 1.24.35 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «الطنطاوي» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.24.42 ساعة، واحتل المركز الثالث الفارس سهيل علي راشد الغيلاني على صهوة الجواد «جساس» لإسطبلات SS، مسجلاً زمناً قدره 1.24.44 ساعة، تليه في المركز الرابع الفارسة مزن عبدالله على صهوة الجواد «جواد ورسان» لإسطبلات عمهي المنصوري، مسجلاً زمناً قدره 1.24.52 ساعة.

.. ويتزعم «الثانية»

حافظ الفرسان الأوائل على مراكزهم ضمن الثلاثة الأوائل في المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، حيث واصل الفارس محمد صالح العطاس الصدارة بعد تزعمه المرحلة مسجلاً زمناً قدره 2.41.05 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس سالم حمد ملهوف مسجلاً زمناً قدره 2.41.11 ساعة، وفي المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني مسجلاً زمناً قدره 2.41.20 ساعة، بينما قفزت الفارسة ليلى المرزوقي من المركز الثامن عشر إلى المركز الرابع على صهوة الجواد «كامل ديس كومبيتس» لإسطبلات الكمدة للقدرة، مسجلة زمناً قدره 2.41.20 ساعة، وجاءت في المركز الخامس الفارسة مزن عبدالله مسجلة زمناً قدره 2.41.42 ساعة.

وتصدر الفارس سالم حمد ملهوف المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق» مسجلاً زمناً قدره 3.40.31 ساعات، وجاء في المركز الثاني محمد العطاس مسجلاً زمناً قدره 3.40.34 ساعات.

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