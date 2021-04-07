محمد العظب: موسم استثنائي رغم التحديات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية أن موسم السباقات في مدينة دبي الدولية للقدرة جاء ناجحاً بكل المقاييس، بعد إسدال الستار على مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، متوجهاً بالشكر إلى فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على الدعم اللا محدود لرياضة الفروسية عموماً، ولسباقات القدرة على وجه الخصوص.

وأضاف العظب لـ«البيان الرياضي»: رغم التحديات واللحظات الصعبة، التي مر بها الجميع هذا الموسم، وفي مقدمتها رحيل المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أحد الأعمدة الرئيسية والقامات الكبيرة في عالم الفروسية، فإن الموسم جاء استثنائياً رغم الظروف التي مر بها العالم أجمع بسبب جائحة فيروس «كورونا،، ولكن، ولله الحمد، استطعنا تجاوز هذه المرحلة الصعبة وتقديم موسم ناجح.

وتابع: كما يعتبر الإيقاف الجائر من الاتحاد الدولي للفروسية، من التحديات التي قهرناها، بعد أن كثف الجميع جهوده سواء من اللجان المنظمة أو الاتحاد الإماراتي للفروسية، وتكللت هذه المساعي بالنجاح عبر تنظيم أغلى وأضخم الفعاليات، أبرزها مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، ومهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، وتعتبر هذه البطولات من أهم الفعاليات لرياضة القدرة في المنطقة.

استعدادات مبكرة

وقال العظب: إن الاستعدادات للموسم المقبل ستبدأ مباشرة بعد دخول فصل الصيف سعياً إلى تقديم موسم ناجح ومميز، متوجهاً بالشكر إلى جميع اللجان المنظمة والمسؤولة عن سباقات القدرة في الدولة، في مقدمتها اتحاد الفروسية الإمارات والمسؤولون في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة وقرية بوذيب للقدرة، حيث عمل الجميع ضمن فريق عمل واحد لإنجاح الموسم المضغوط، عبر توزيع السباقات بصورة تلبي تطلعات ورغبات مجتمع القدرة.

وعن المشاركة الإماراتية في بطولة العالم للقدرة، كشف العظب أنه رغم أن كأس العالم للقدرة، التي ستستضيفها مدينة بيزا بإيطاليا، ما زال قائماً حتى الآن، إلا أن الرؤية ما زالت غير واضحة وعليها العديد من علامات الاستفهام بسبب جائحة»كورونا"، إضافة إلى انتشار أمراض الخيل في أوروبا، مشيراً إلى أن فريق العمل الإماراتي يتابع كل المستجدات والتفاصيل حول مصير المونديال، لاتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.

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