العطاس: السباق لم يكن سهلاً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى الفارس محمد خالد العطاس، رضاه عن الحصول على الوصافة في سباق الإسطبلات الخاصة بمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، خاصة أن السباق لم يكن سهلاً، في ظل المشاركة الواسعة من مختلف الإسطبلات والفرسان في الدولة، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم اللا محدود لسباقات القدرة، ما كان له بالغ الأثر في تشجيع الفرسان على مضاعفة الجهود، والتمسك برياضة الآباء والأجداد.

وثمّن العطاس جهود كل المساهمين في اعتلاء منصة التتويج، وجميع أفراد طاقم إسطبلات الحزم، الذين عملوا كفريق واحد، للظهور بمستوى مشرف، مشيداً بأداء الحصان الذي امتطى صهوته، والمستوى المميز الذي قدمه منذ انطلاقة السباق، بعد تصدر المرحلتين الأولى والثانية، والبقاء في صلب المنافسة حتى الرمق الأخير من السباق.

واختتم العطاس حديثه قائلاً، إن موسم السباقات، جاء ملبياً لتطلعات ورغبات الفرسان، ويعتبر مميزاً، رغم الظروف التي يمر بها العالم أجمع، إلا أنه بفضل القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات، جرت الحياة بصورة طبيعية، ومن بينها رياضة القدرة والتحمل، التي التزم الجميع بها بمختلف الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، إلى جانب الحرص التام على الالتزام بإرشادات اللجان المنظمة في مختلف السباقات.

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