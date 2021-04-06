غانم الهاجري: الكأس تكريم للمدرب المواطن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، أنه رغم الظروف التي يمر بها العالم أجمع، إلا أنه بفضل الدعم والاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لرياضة الآباء والأجداد، فإن رياضة الفروسية وسباقات القدرة تواصل مسيرة التطور خصوصاً في ظل الالتزام الكبير من المشاركين باللوائح والأنظمة، إضافة إلى المشاركة الإيجابية من مختلف الإسطبلات، مشيراً إلى أن كأس المدربين تعتبر بمثابة تكريم خاص للمدرب المواطن من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يحرص سموه على دعم هذه الرياضة من خلال دعم السباقات المتنوعة بمختلف فئاتها.

وأضاف الهاجري لـ «البيان الرياضي»، أن اهتمام القيادة الرشيدة بالرياضة ينعكس إيجاباً على تطور هذه الرياضة وتشجيع المواطنين المشاركين فيها من أجل تحقيق نتائج إيجابية، مشيداً بارتفاع نسبة المشاركين الناجحين في استكمال السباقات والذي يعتبر بمثابة دليل على جودة الخيول في الإمارات بالمقارنة بالمشهد في السباقات الأخرى في دول العالم، كما أثنى على خبرة المدربين وحرصهم على المحافظة على صحة وسلامة الخيول وتأهيلها بصورة جيدة رغم تأخر موعد انطلاقة الموسم الحالي مما يبشر بالخير تجاه المرحلة المقبلة.

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