ختام مهرجان محمد بن راشد للقدرة اليوم

المصدر: دبي - علي الظاهري

يسدل الستار اليوم على مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تحتضن منافساته مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، واشتمل المهرجان على أربعة سباقات وهي السباق الرئيسي لمسافة 160 كلم الذي أقيم برعاية «لونجين» وسباق السيدات «برعاية عزيزي للتطوير العقاري» وكأس «جميلتي» للأفراس برعاية «الطاير للسيارات» ويختتم الكرنفال فعالياته عبر سباق اليوم المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم.

وفاز الفارس سهيل علي الغيلاني بكأس المدربين للقدرة الذي جرت منافساته يوم أمس في مدينة دبي الدولية للقدرة، وتوج الغيلاني بطلاً لليوم الثاني على التوالي بعد أن فاز أول من أمس بكأس «جميلتي» للأفراس وواصل تألقه بالحصول على المركز الأول في كأس المدربين على صهوة الجواد «شامخ» لإسطبلات العاصفة 3 بإشراف المدرب أحمد محمد يافور السبوسي، مسجلاً زمناً قدره 4.18.44 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سلطان محمد إبراهيم على صهوة الجواد «سايفيربان أليم» لإسطبلات البراري بإشراف المدرب أحمد علي الصابري، مسجلاً زمناً قدره 4.19.05 ساعات.

واحتل المركز الثالث الفارس زايد غانم المري على صهوة الجواد «جونيور بوليفريلو» لإسطبلات جميرا وبإشراف المدرب أحمد محمد بالقيزي، مسجلاً زمناً قدره 4.20.26 ساعات، وحقق المركز الرابع الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة «سيامب دي لا مالتورن» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.22.58 ساعات، يليه في المركز الخامس الفارس راشد محمد البلوشي على صهوة الجواد «سيلفيرتا رامبا» لإسطبلات إعمار للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 4.28.01 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد انتهاء السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي للفروسية، بتتويج الأبطال الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، كما حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة بقيمة 300 ألف درهم، ونال الفائز بالمركز الثاني على 200 ألف درهم، وتم منح الفائز بالمركز الثالث 125 ألف درهم، وحصل الفائز من المركز الرابع وحتى العاشر على جائزة بقيمة 15 ألف درهم لكل فائز.

المري يتصدر «الأولى»

وبالعودة إلى تفاصيل سباق اليوم، تصدر الفارس زايد غانم المري المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر» ممتطياً صهوة الجواد «جونيور بوليفريلو» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.23.35 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس محمد سهيل بطي بن غراب على صهوة الجواد «كابليستيك لارزاك» لإسطبلات سيح السلم للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.23.40 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة «فروح» لإسطبلات سماح الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 1.23.43 ساعة، يليه في المركز الرابع الفارس الهندي بريم سينغ على صهوة «ديزرت أليبار 12» لإسطبلات إعمار للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.24.11 ساعة، واحتل المركز الخامس الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «موليما دال تسيو» لإسطبلات البراري، مسجلاً زمناً قدره 1.24.23 ساعة.

.. ويتمسك بصدارة «الثانية»

واصل الفارس زايد غانم المري الصدارة بعد تزعمه المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، مسجلاً زمناً قدره 2.40.54 ساعة، وحافظ الفارس محمد سهيل بطي بن غراب على مركزه الثاني مسجلاً زمناً قدره 2.41.08 ساعة، ونجح الفارس سهيل علي الغيلاني في التقدم إلى المركز الثالث بدلاً من التاسع على صهوة الجواد «شامخ» لإسطبلات العاصفة 3، مسجلاً زمناً قدره 2.41.32 ساعة، كما قفز الفارس عبدالله علي محمد المري إلى المركز الرابع بدلاً من الرابع عشر على صهوة الجواد «سيشو سيشو» لإسطبلات الجوارح، مسجلاً زمناً قدره 2.41.39 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس خلف الغيث على صهوة الجواد «سيامب دي لا مالتورين» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 2.41.41 ساعة.

المري يتمسك بالقمة

وتمسك الفارس زايد غانم المري بالقمة والصدارة في المرحلة الثالثة لمسافة 25 كلم «المسار الأزرق»، مسجلاً زمناً قدره 3.40.49 ساعات، ولم تشهد المراكز الأخرى تغييرات كبيرة بعد أن جاء الفارس سهيل علي الغيلاني في المركز الثاني مسجلاً زمناً قدره 3.41.04 ساعات، يليه في المركز الثالث الفارس محمد سهيل بطي بن غراب مسجلاً زمناً قدره 3.41.13 ساعات، واحتل المركز الرابع الفارس فارس أحمد المنصوري على صهوة «أبسولت دي فونبيرول» لإٍسطبلات SM للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 3.41.46 ساعات، وحافظ الفارس خلف الغيث على مركزه الخامس مسجلاً زمناً قدره 3.42.09 ساعات.

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