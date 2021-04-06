البطل: فخور بالتتويج لليوم الثاني على التوالي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أبدى الفارس سهيل علي الغيلاني بطل كأس المدربين للقدرة، سعادته الكبيرة بالتتويج لليوم الثاني على التوالي، بعد أن فاز أول من أمس بلقب كأس «جميلتي» للأفراس، والتتويج الأخير بكأس المدربين للقدرة.

خطة محكمة

وقال الغيلاني في تصريحات لـ «البيان الرياضي» بعد تحقيقه الفوز: إن السباق لم يكن سهلاً ولكني نجحت في إتمام المهمة بفضل الخطة المحكمة التي وضعها المدرب أحمد السبوسي، وبمساعدة كبيرة من الحصان البطل «شامخ» الذي قدم أداءً مميزاً طوال مجريات السباق ساعده في الوصول إلى خط النهاية قبل الجميع، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم الكبير لفرسان الإمارات ولرياضة القدرة.

دافع

واختتم قائلاً: إن الانتصارات الأخيرة تعتبر دافعاً من أجل حصد المزيد من الألقاب سواء على المستوى المحلي أو الدولي، ويأمل أن يكون خير سفير لبلاده في مختلف المحافل الرياضية الدولية لسباقات القدرة خصوصاً في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد.

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