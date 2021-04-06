أحمد السبوسي: تحد من نوع آخر

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أعرب أحمد محمد بن يافور السبوسي عن بالغ سعادته بفوز إسطبلات العاصفة 3 بلقب كأس المدربين للقدرة، وقال لـ «البيان الرياضي» إن السباق يعتبر صعباً، وبمثابة تحد من نوع آخر لكل مدرب، متوجهاً بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على دعم سموه الكبير والتوجيهات التي دائماً ما تقود إلى المركز الأول.

وذكر «السبوسي» أن ماضي الجواد البطل «شامخ» يشهد له، ويعتبر صاحب إنجازات وتاريخ، حيث امتطى صهوة الحصان البطل شخصياً في عام 2013 وجاء وصيفاً خلف الجواد «نابولي» أحد أبرز الأسماء المشهورة في عالم سباقات القدرة والذي حقق العديد من الإنجازات المحلية والعالمية، موضحاً أن كأس المدربين يحمل خصوصية باعتبار المنافسة فيه مفتوحة خاصة في ظل عدم مشاركة عدد من الإسطبلات «النخبة».

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