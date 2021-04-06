تاج أوشي.. 600 فوز و 74 مليون درهم

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

وصل الفارس الأيرلندي تاج أوشي إلى 600 انتصار في سباقات الخيول في مضامير الدولة، بفوزه أول من أمس بلقبين في الشوطين، الثاني والثالث من حفل نادي أبوظبي للفروسية في ختام الموسم، محافظاً على تميزه ورقمه القياسي بأكبر عدد من الانتصارات وسط كل الفرسان، وشارك أوشي «39 عاماً»، في 4791 سباقاً، خلال 20 موسماً في مسيرة حافلة بدأت في موسم 2001 - 2002 محققاً الفوز فيه بالمركز الأول 7 مرات.

وخلال الموسم الحالي شارك تاج أوشي في 338 سباقاً حتى الآن، حقق فيها المركز الأول 47 مرة، والثاني 33 والثالث 34 مرة، ليصل إلى 600 انتصار.

وحقق الفارس الأيرلندي مكاسب مالية كبيرة عبر فوزه بالمراكز الأولى في مختلف المضامير، حاصداً جوائز تجاوزت 74 مليون درهم، ما جعله هدفاً لملاك الخيول نظراً لنجاحاته الباهرة.

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