نجاح كبير لبطولة الحبتور لقفز الحواجز

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

شهدت بطولة الحبتور لقفز الحواجز نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيرين ومشاركة واسعة إذ وصل عدد المشاركين في الفئات الخمس 160 متسابقاً ومتسابقة من العديد من الجنسيات وبمختلف الأعمار، تنافسوا على مختلف الارتفاعات بدءاً من 70 سم وحتى 125 سم وبرز الكثير من الفرسان على مستوى السرعة والدقة وبرهن الصغار أنهم قادمون وأن هناك فرساناً سيكون لهم شأن في المستقبل القريب.

وعقب المنافسات قام حبتور محمد الحبتور بتتويج الفائزين والفائزات مؤكداً أن المشاركة الواسعة كماً وكيفاً تدفع مجموعة الحبتور إلى الاهتمام بهذه الرياضة الأولمبية التي تسهم في دعم رياضة الإمارات، معرباً عن سعادته بما شاهده من مستويات عالية خاصة فيما يتعلق بالمراحل السنية والتي ستكون بمثابة شريان حيوي لمنتخباتنا الوطنية.

سعادة

أقيمت البطولة على ميادين القفز الأولمبية بنادي ومنتجع الحبتور والتي امتدت لأكثر من 6 ساعات بحضور (عائلي) وبرعاية ماجستيك ومحمد الرئيسي للتجارة وتنافس مالك ماجستيك عز الدين السمكري، في فئتين وعلق قائلاً: «هذه واحدة من أفضل المسابقات التي حضرتها وقد قام الفريق بعمل جيد، تهانينا للفريق ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث».

وقال خليل إبراهيم رئيس لجنة التحكيم الأرضية: النادي لديه المرافق الجيدة للفرسان والخيول في هذا النوع من المسابقات. أرض الملعب حسب المعايير والإسطبلات جميلة «نتطلع إلى رؤية المزيد من العروض هنا في موسم الفروسية القادم».

نتائج

أسفرت نتائج المنافسة في الفئة 1 بحواجز 70 ـ 80 سم عن فوز آرتا لويز موسوي فاطمي جيجانت مندارا نادي الفروسية بالمركز الأول، وجاءت أسماء أسكر سوليتو الحبتور بولو ريزورت آند كلوب في المركز الثاني، ثم كأسي أوين إيكس دو موندي منتجع ونادي الحبتور ثالثاً، وفي الفئة 2 من بحواجز 90 ـ 100 سم حلت إليزافيتا مينينا بواسطة (كاليان) من الحبتور بولو (52.47) في المركز الأول ثم وثانياً مبخوت الكربي بواسطة (زندوكان سي) من نادي الشارقة والثالثة علياء المهيري بواسطة (موهيل ماجيك) الحمرا.

تفوق

وشهدت الفئة 3 بحواجز 100-110 سم فقد حل في أولاً الفارس مبخوت الكربي بواسطة «المزيونة» من نادي الشارقة (52.98)، والثانية إليزافيتا مينينا بواسطة (إنوفايتور) نادي الشارقة، والثالث محمد فائق أبو كلام (إسيلا آيس) نادي الشارقة، وعلى ارتفاع 110 ـ 115 سم فازت تينا لوند (بيوند) من نادي دبي للبولو والفروسية، ثم سيف عويضة الكربي (بونجو) من نادي الشارقة، وعادت للفوز الفارسة تينا لوند (بايز) من دبي، وفي الفئة 5، على ارتفاعات 120 ـ 125 سم فازت تينا لوند (بايز) نادي دبي للبولو والفروسية، وحل ثانياً محمد حمد علي الكربي نادي الشارقة، والثالث راشد الرميثي من نادي أبوظبي.

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