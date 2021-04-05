خيول الإمارات تتألق في أمريكا

المصدر: (متابعة - خالد المهيري)

حققت خيول الإمارات ثنائية مميزة على مضمار «كينلاند» في أمريكا، وواصل «اسينشيال كوالتي» لجودلفين مسيرة انتصاراته، محققاً لقب «بلو غراس ستيكس» لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» بقيادة الفارس لويس سايز وإشراف المدرب براد كوكس، مسجلاً زمناً 1.48.50 دقيقة وبفارق رقبة عن «هايلي موتيفيتد» بقيادة خافيير كاستيلانو وسيكون «ديربي كنتاكي» التحدي المقبل للبطل.

وحققت «ملاذات» لـ «شادويل» لقب سباق «اشلاند ستيكس» لمسافة 1700 متر «الفئة الأولى» بقيادة الفارس جويل روزاريو وإشراف المدرب تود بليتشر.

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