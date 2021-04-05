حمدان بن محمد يشهد تحديات اللقايا في المرموم

المصدر: دبي- ياسر قاسم

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أمس، تحديات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن فعاليات السباق السنوي للهجن العربية الأصيلة بميدان المرموم في يومه الثاني، وتوج سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم الفائزين بأشواط الرموز، بحضور علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وتألقت «ليالي» لمحمد معيوف العامري في الشوط الرئيس للبكار المفتوح، ونالت كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، في 7:19:9 دقائق، وأبدع «مشكور» بشعار عبد العزيز الكتبي ونال البندقية بالشوط الرئيس للجعدان المفتوح في 7:21:2 دقائق، وذهب كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المحليات إلى زعبيل بواسطة «مرعوشة»، التي أهدت الرمز الغالي إلى سعيد جابر في 7:26:7 دقائق، وحسم «مثير» بشعار عيلان المهيري الصراع على بندقية اللقايا الجعدان المحليات في 7:25:6 دقائق.

إهداء

وأهدت «مشكورة» محمد جار الله أبو شريدة كأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للقايا البكار المفتوح للإنتاج في 7:21:5 دقائق، وحصد «معوض» بشعار مظفر العامري بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج في 7:19:0 دقائق.

وشهدت الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات من بينها 10 أشواط للإنتاج، ونال «وعد» لخليفة النعيمي ناموس الشوط الأول والمخصص للقايا البكار المحليات للإنتاج في 7:28:6 دقائق، وكسبت «ميرال» لسالم العفاري تحدي اللقايا البكار المهجنات في 7:26:0 دقائق، وهيمن «هباش» لسعيد المنصوري على قمة اللقايا الجعدان المحليات في 7:32:3 دقائق، وتصدر«شاهين» بشعار عبدالله الفلاسي رابع أشواط اللقايا الجعدان المهجنات في 7:29:9 دقائق.

تحديات سيف العرب

وأقيم على ميدان سيف العرب بالفترة الصباحية 20 شوطاً نقدياً في سن اللقايا، وتصدرت «بنت صوغان» لغدير الكتبي الشوط الرئيس للقايا البكار المحليات، و«وهاجة» لسعيد الجديلي بشوط اللقايا البكار المهجنات، و«السنافي» لحمد الوهيبي تحدي الجعدان المحليات، و«الكايد» لنايف الشمري شوط اللقايا الجعدان المهجنات.

ويتواصل المهرجان اليوم بتحديات هجن أصحاب السمو الشيوخ، من خلال سباقات سن اللقايا، وتشهد الفترة المسائية المنافسة على 4 رموز مهمة للقايا، بالإضافة إلى 12 شوطاً للسيارات، ويقام في الفترة الصباحية 16 شوطاً للسيارات، من بينها 4 أشواط لإنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ.

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