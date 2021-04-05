الخوار والسعيد وبلقيس في حملة «كأس الخمسين»

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

أطلقت رابطة المحترفين حملة ترويجية فنية، للاحتفاء بنهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم الذي يحمل شعار «كأس الخمسين»، ويجمع شباب الأهلي والنصر، 9 الجاري.

وتتضمن الحملة برنامجاً ترفيهياً، من تقديم الإعلامي جاسم الشحيمي، يتم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستضاف في حلقته الأولى الفنان فايز السعيد، ويستضيف في الحلقة الثانية الفنانة بلقيس، ويختتم بلقاء شاعر الوطن، علي الخوار، ويتحدث الفنانون عن عام الخمسين، وتطور الإمارات ومسيرة الفن الإماراتي ومستقبله، وتوقعاتهم لنهائي الكأس ، كما يعرض البرنامج كواليس أوبريت أعدته الرابطة للحدث.

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