كأس المدربين اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة اليوم، إقامة كأس المدربين لمسافة 120 كلم، وتم الإعلان عن جوائز السباق، بحيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية قيّمة، بقيمة 300 ألف درهم، وسيحصل الفائز بالمركز الثاني على 200 ألف درهم، وسيمنح الفائز بالمركز الثالث 125 ألف درهم، وسيحصل الفائز من المركز الرابع وحتى العاشر على جائزة بقيمة 15 ألف درهم لكل فائز.

وتدافع إسطبلات SS عن اللقب الذي حققه الفارس سعيد سالم المهيري، على صهوة الفرس «عواصف»، بزمن قدره 4.17.26 ساعات، واحتل الوصافة، الفارس أحمد صالح الشحي، على صهوة الفرس «أريزونا دو ساو» لإسطبلات البوادي، وجاء ثالثاً الفارس هلال سعيد المنصوري، على صهوة كاستلبار موراسكا لإسطبلات سيح السلم.

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