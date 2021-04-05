البطل: مهرجان غالٍ

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب البطل سهيل الغيلاني عن سعادته بتحقيق اللقب في المهرجان الغالي على قلوب الجميع والذي يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويعتبر الفوز بأحد ألقاب السباق طموح وهدف كل الفرسان والإسطبلات، وأضاف لـ«البيان الرياضي»، إنه حرص على البقاء ضمن مجموعة الصدارة منذ انطلاقة السباق لضمان تواجده في صلب المنافسة، مشيراً إلى أن تقديم موعد السباق صباحاً خلق أجواء تنافسية أفضل للفرسان والخيول.

وأشاد الغيلاني بأداء الفرس البطلة وقال إنها قدمت أداءً مبهراً يدعو إلى التفاؤل رغم ضغوطات السباق، وتعتبر هذه المرة هي الأولى التي يمتطي صهوة الفرس، مبدياً سعادته الكبيرة بتحقيق المركز الأول للمرة الثانية في مدينة دبي الدولية للقدرة عبر سباقي إكسبو و«جميلتي» إضافة إلى اعتلاء منصة التتويج في سباق آخر.

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