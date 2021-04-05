محمد السبوسي: نُهدي اللقب إلى فارس العرب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أهدى محمد السبوسي مدرب إسطبلات M7، الألقاب الغالية إلى الداعم الأول لرياضة الفروسية، وسباقات القدرة عموماً، وإسطبلات M7 على وجه الخصوص، فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال لـ«البيان الرياضي»: إن إسطبلات M7 تتطلع دائماً إلى احتكار ألقاب مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي تزامن هذا العام مع ختام الموسم، مشيراً إلى أن جميع الظروف كانت مهيئة لانتزاع لقب سباق «جميلتي» للأفراس سواء من جاهزية الخيل أو غيرها من العوامل.

خطة مستقبلية

وكشف السبوسي عن الخطة المقبلة بالتوجه إلى فرنسا، وقال: إعداد الموسم الماضي أثمر عن تحقيق الإنجازات في الموسم الحالي، حيث إن الجواد «بلال» بطل كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، حاز لقباً مهماً في الموسم الأوروبي في الصيف الماضي، وحقق توقيتاً مميزاً في فرنسا، كذلك الفرس «سيفين» بطلة سباق «جميلتي»، تم استقطابها من أوروبا قبل عامين، وكانت صغيرة في السن، لذلك تم تأجيل مشاركتها، وسنحرص على استكمال هذا النهج بانتقاء الأبطال الجدد، وإعداد نجوم واعدين للمستقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز