«M7» تحتكر ألقاب مهرجان محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

احتكرت إسطبلات M7، ألقاب مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، بعد التتويج باللقب الثالث، بواسطة الفارس سهيل علي الغيلاني، بطل سباق كأس «جميلتي» للقدرة للأفراس، الذي أقيم أمس، برعاية «الطاير للسيارات»، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وبمشاركة 142 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة. ويعتبر اللقب، هو الثالث لإسطبلات M7، بعد أن هيمنت على السباق الرئيس لمسافة 160 كلم، وسباق السيدات لمسافة 120 كلم.

وتوج سهيل الغيلاني باللقب على صهوة «سيفين لارزاك» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 4.18.12 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري، على صهوة «توسكمارا» لإسطبلات M7-2، مسجلاً زمناً قدره 4.18.12 ساعات، واحتل المركز الثالث، الفارس خلف أحمد الغيث على صهوة «بريها دي لوك إس تي أمانز» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 4.18.28 ساعات.

وحققت المركز الرابع الفارسة روضة حسن آل علي، ممتطية صهوة «ستيل ميامي» لإسطبلات الأجيال 2، مسجلة زمناً قدره 4.22.31 ساعات، ونال المركز الخامس، الفارس راشد البلوشي على صهوة «بلود ماري» لإسطبلات إعمار، مسجلاً زمناً قدره 4.26.59 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد نهاية السباق، قام اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، ومنى حسن سعدون نائب رئيس التسويق وخدمة العملاء في شركة الطاير للسيارات، وباسل أصفري مدير التسويق لدى «جاكوار ولاند روفر»، بتتويج أبطال السباق، حيث تسلم الفارس سهيل الغيلاني كأس المركز الأول الذهبية، وسعيد الخياري كأس المركز الثاني، وخلف الغيث كأس المركز الثالث.

الغيلاني يتصدر «الأولى»

وبالعودة لمجريات السباق، تصدر الفارس سهيل علي الغيلاني المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، على صهوة «سيفين لارزاك» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.23.23 ساعة، وجاء في المركز الثاني، الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، على صهوة «أمينة دي فيرا» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 1.23.28 ساعة، واحتل المركز الثالث، الفارس خلف أحمد الغيث، على صهوة «بريها دي لاك إس تي أمانز» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.23.39 ساعة.

رانجيت يقفز إلى الصدارة

وقفز الفارس الهندي رانجيت سينغ، إلى صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، على صهوة «غيرلا تالا» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 2.39.34 ساعة، ولم تشهد المراكز الأخرى تغييرات كبيرة، حيث جاء في المركز الثاني، الفارس سعيد حمود الخياري، مسجلاً زمناً قدره 2.40.05 ساعة، وحل ثالثاً الفارس سهيل الغيلاني، مسجلاً زمناً قدره 2.40.26 ساعة، وجاء في المركز الرابع بدلاً من السابع، الفارس راشد البلوشي، على صهوة «بلودي ماري» لإسطبلات إعمار، مسجلاً زمناً قدره 2.40.31 ساعة.

الخياري يتصدر «الثالثة»

وحافظ معظم الفرسان على بقائهم ضمن مجموعة الصدارة، بعد تزعم الفارس سعيد حمود الخياري، المرحلة الثالثة البالغة مسافتها 25 كلم «المسار الأزرق»، مسجلاً زمناً قدره 3.39.43 ساعات، وجاء في المركز الثاني، الفارس خلف الغيث، مسجلاً زمناً قدره 3.40.32 ساعات، واحتل المركز الثالث، الفارس راشد البلوشي، مسجلاً زمناً قدره 3.41.02 ساعات، ونجح الفارس أحمد صالح الشحي، في التقدم إلى المركز الرابع، على صهوة «أريزونا دي سو» لإسطبلات البوادي، مسجلاً زمناً قدره 3.41.13 ساعات.

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شملت جوائز سباق جميلتي للأفراس الفائزين من المركز الأول لغاية المركز الأربعين، وحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى على عشر سيارات، والحادي عشر 100.000 درهم، الثاني عشر 90.000 درهم، الثالث عشر 80.000 درهم، الرابع عشر 70.000 درهم، الخامس عشر 60.000 درهم، السادس عشر 50.000 درهم، السابع عشر 40.000 درهم، ومن المركز الثامن عشر حتى المركز العشرين حصل كل فائز على 30.000 درهم، والمركز الحادي والعشرين حتى المركز الأربعين 25.000 درهم.

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