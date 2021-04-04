غونزاليز تهدي «M7» كأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - علي الظاهري

أهدت الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليز، لقب النسخة 14 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، إلى إسطبلات M7، بعد أن حققت اللقب في السباق الممتد لمسافة 160 كلم، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم. وشهد السباق الذي أقيم برعاية «لونجين»، ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مشاركة 161 فارساً وفارسة من نخبة الإسطبلات في الدولة.

وانتزعت غونزاليز المركز الأول، بعد أن تدرجت في المراكز خلال المراحل الخمس، حيث احتلت المركز 14 في المرحلة الأولى، وحلت سابعة في المرحلتين الثانية والثالثة، لتتصدر الرابعة والخامسة على صهوة الجواد «بلال دي لا بيلانج»، مسجلة زمناً قدره 6.22.48 ساعات.

وجاء التنافس ساخناً، بفارق أجزاء من الثانية على المركز الثاني، والذي كان من نصيب الفارس سعيد حمود الخياري، على صهوة الجواد «كاتشو» لإسطبلات M7، مسجلاً زمناً قدره 6.22.49 ساعات، وذلك بعد صراع مع صاحب المركز الثالث، الفارس سيف أحمد المزروعي، على صهوة الجواد «ماجيك جلين تامار» لإسطبلات MRM، والفارس سعيد أحمد الشامسي، الفائز بالمركز الرابع على صهوة الجواد «آينهوا ليجور» لإسطبلات M7-1.

ونال المركز الخامس، الفارس عبد الله علي العامري، على صهوة «توم جونز تي» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 6.23.01 ساعات، وجاء في المركز السادس، الفارس راشد سعيد حمد ملهوف، على صهوة «إيه تي دايال رينج تيكس» لإسطبلات M7-1، مسجلاً زمناً قدره 6.23.02 ساعات، وحققت المركز السابع، الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز، على صهوة «بينفيكا» لإسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 6.23.04 ساعات.

تتويج الأبطال

بعد ختام السباق، قام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين»، بتتويج الأبطال، كما حصلت الفائزة بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، المركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 120.000 درهم، المركز الخامس 100.000 درهم، المركز السادس 90.000 درهم، المركز السابع 80.000 درهم، المركز الثامن 70.000 درهم، المركز التاسع 60.000 درهم، المركز العاشر 50.000 درهم، ومن المركز الحادي عشر حتى المركز السبعين، سيحصل كل فائز على 40.000 درهم.

الخياري يتصدر «الأولى»

تصدر الفارس سعيد حمود الخياري، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم «المسار الأصفر»، ممتطياً صهوة الجواد «كاتشو» لإسطبلات M7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.29.55 ساعة، وجاء في المركز الثاني، الفارس سعيد أحمد الشامسي، على صهوة الجواد «اينهوا ليجور» لإسطبلات M7-1، مسجلاً زمناً قدره 1.29.59 ساعة، وحل في المركز الثالث، الفارس حميد مطر المزروعي، على صهوة الجواد «أغدال» لإسطبلات M7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.30.01 ساعة، يليه في المركز الرابع، الفارس سهيل علي راشد الغيلاني، على صهوة الجواد «بيلان» لإسطبلات M7 للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1.30.06 ساعة، وجاء في المركز الخامس، الفارس حمدان أحمد المري، على صهوة الجواد «كوتين بيرسكاي» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً قدره 1.30.07 ساعة.

أمجد نجم «الثانية»

قفز الفارس الهندي أمجد خان، إلى صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كلم «المسار الأحمر»، ممتطياً صهوة «شانيك دي تايلي» لإسطبلات إعمار للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 2.53.29 ساعة، وحافظ الفارس حمدان أحمد المري على وجوده ضمن المجموعة المتصدرة، بعد أن حل في المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 2.53.33 ساعة، يليه في المركز الثالث، الفارس سعيد الخياري، مسجلاً زمناً قدره 2.53.36 ساعة، وجاء في المركز الرابع، الفارس سعيد أحمد الشامسي، مسجلاً زمناً قدره 2.53.39 ساعة، بينما تقدم الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، إلى المركز الخامس بدلاً من الثامن، على صهوة الجواد «اتيكويت آزل» لإسطبلات M7-1، مسجلاً زمناً قدره 2.53.41 ساعة.

.. ويتمسك بصدارة «الثالثة»

لم تشهد المرحلة الثالثة تغييرات كبيرة، حيث تمسك الفارس أمجد خان بصدارة هذه المرحلة، البالغة مسافتها 35 كلم «المسار الأخضر»، مسجلاً زمناً قدره 4.23.25 ساعات، وجاء في المركز الثاني، سعيد أحمد الشامسي، مسجلاً زمناً قدره 4.23.29 ساعات، يليه في المركز الثالث سالم حمد ملهوف الكتبي، مسجلاً زمناً قدره 4.23.36 ساعات، وحل في المركز الرابع، الفارس حمدان أحمد المري، مسجلاً زمناً قدره 4.23.38 ساعات، وفي المركز الخامس، الفارس سعيد حمود الخياري، مسجلاً زمناً قدره 4.23.40 ساعات.

غونزاليز تتألق في «الرابعة»

نجحت الفارسة الإسبانية يولاليا غونزاليز في اقتناص صدارة المرحلة الرابعة لمسافة 30 كلم «المسار الأزرق»، بعد أن جاءت في آخر مرحلتين في المركز السابع، وتصدر الفارسة الإسبانية المرحلة على صهوة الجواد «بلال دي لا بيلانج» لإسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 5.43.39 ساعات، وجاء ثانياً الفارس حمدان المري، مسجلاً زمناً قدره 5.43.39 ساعات، وسعيد الشامسي في المركز الثالث، بزمن قدره 5.43.40 ساعات، تليه في المركز الرابع الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز، على صهوة «بينفيكا» لإسطبلات M7-2، مسجلة زمناً قدره 5.43.44 ساعات، وتقدم الفارس سيف المزروعي إلى المركز الخامس، بدلاً من الرابع، على صهوة «ماجيك جلين» لإسطبلات MRM، مسجلاً زمناً قدره 5.43.53 ساعات.

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