كأس «جميلتي» للأفراس اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ينطلق في الساعة السادسة من صباح اليوم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، كأس «جميلتي» المخصص للأفراس برعاية «الطاير للسيارات» لمسافة 120 كلم ضمن فعاليات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وجرت أمس قياسات الأوزان للفرسان المشاركين وعملية الفحص البيطري للخيول، وتقرر أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات فما فوق في السباق، وأن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 55 كلغ، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم بالساعة، كما يشترط ألا يزيد نبض الخيل على 64 نبضة في الدقيقة خلال عملية الفحص بعد نهاية كل مرحلة كما يسمح لكل إسطبل المشاركة بـ4 خيول.

وينقسم سباق «جميلتي» إلى 4 مراحل، وتبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كم «اللون الأصفر»، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثانية لمسافة 35 كم «اللون الأحمر»، تعقبها راحة لمدة 40 دقيقة، والمرحلة الثالثة لمسافة 25 كم «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الرابعة الأخيرة لمسافة 20 كم «اللون الأبيض».

وتعتبر إسطبلات F3 هي حاملة اللقب الذي توجت به في النسخة الماضية بواسطة الفارس عبد الله علي العامري على صهوة «مزيونة»، وتحتل الوصافة في العام الماضي الفارس الشيخ حمد بن دلموك آل مكتوم على صهوة «فريدة» لإسطبلات «M7» وفي المركز الثالث الفارس محمد صالح العطاس على صهوة «إيو ريا» لإسطبلات الوثبة.

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