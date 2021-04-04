أحمد الريسي: فروسية الإمارات في تطور وازدهار

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، عن سعادته بالتطور المستمر لرياضة الفروسية في الإمارات بفضل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة وخصوصاً من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيراً إلى أن المهرجان الذي يحمل اسم سموه في مدينة دبي الدولية للقدرة يعد من أبرز محطات السباقات ويؤكد الحدث حضوره القوي في خريطة سباقات القدرة عبر المشاركة الواسعة رغم كل الظروف التي يمر بها العالم ويعد السباق بصمة واضحة ومضيئة من بصمات «فارس العرب» في رياضة الآباء والأجداد.

كما هنأ الريسي اسطبلات M7 بانتزاع المركزين الأول والثاني وحصول اسطبلات MRM على المركز الثالث، وقال: مع الوصول إلى مشارف الموسم، سعداء بما تعيشه هذه الرياضة من ازدهار بشتى مجالاتها يترجمه ارتفاع عدد الفرسان وخاصة المواطنين إضافة إلى الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين بما يضمن صحة وسلامة الفرسان والخيول، ونحن فخورون ومحظوظون بهذه الرعاية الكبيرة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

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