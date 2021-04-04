محمد العظب: دعم لا محدود لرياضة الآباء والأجداد

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكد اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، استأنف منافساته بصورة مميزة، بعد فترة الحداد على رحيل المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وجاءت البداية قوية مع السباق الرئيسي كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، الذي أقيم برعاية لونجين، وجمع نخبة الفرسان والإسطبلات رغم ارتفاع درجات الحرارة نسبياً، إلا أن الفرسان بما يملكون من خبرة نجحوا في توزيع جهد خيولهم على مختلف المراحل، واستكمال السباق وتكليل جهودهم بالفوز بالمراكز العشرة الأولى إسطبلات M7 و MRM وجميرا، وغيرها من الإسطبلات الأخرى، متمنياً التوفيق للمشاركين في كأس جميلتي للأفراس اليوم، وبقية السباقات الأخرى.

وثمن العظب الدعم الكبير واللا محدود، الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وذكر العظب أن تقديم موعد جميع السباقات إلى السادسة صباحاً بدلاً من السابعة، جاء بناء على رؤية اللجنة المنظمة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة نسبياً، ما يسهم في توفير أجواء تنافسية أفضل في السباقات.

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