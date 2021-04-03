الإسبانية جونزاليز من إسطبلات M7 بطلة لكأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: وام

توجت الفارسة الإسبانية يولاليا جونزاليز من إسطبلات M7 بلقب النسخة الـ 14 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة وذلك خلال السباق الذي امتد لمسافة 160 كيلومترا و أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

شهد السباق الذي أقيم برعاية "لونجين" ضمن فعاليات المهرجان مشاركة 161 فارسا وفارسة من نخبة الإسطبلات في الدولة.

وحققت الفارسة الإسبانية المركز الأول على صهوة الجواد "بلال دي لا بيلانج" مسجلة زمنا قدره 6.22.48 ساعاة وجاء في المركز الثاني الفارس سعيد حمود الخياري على صهوة الجواد "كاتشو" لإسطبلات M7، مسجلا زمنا قدره 6.22.49 ساعة وذلك بعد صراع مع صاحب المركز الثالث الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة الجواد "ماجيك جلين تامار" لإسطبلات MRM، والفارس سعيد أحمد الشامسي الفائز بالمركز الرابع على صهوة الجواد "آينهوا ليجور" لإسطبلات M7-1.

و نال المركز الخامس الفارس عبدالله علي العامري على صهوة "توم جونز تي" لإسطبلات جميرا، مسجلا زمنا قدره 6.23.01 ساعة، وجاء في المركز السادس الفارس راشد سعيد حمد ملهوف على صهوة "ايه تي دايال رينج تيكس" لإسطبلات M7-1، مسجلا زمنا قدره 6.23.02 ساعة، وحققت المركز السابع الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز على صهوة "بينفيكا" لإسطبلات M7-2، مسجلة زمنا قدره 6.23.04 ساعة.

و قام الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس نادي دبي للفروسية و اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، والدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، واللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة «لونجين» بتتويج الأبطال.

و أبدى اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية، سعادته بالتطور المستمر لرياضة الفروسية في الإمارات بفضل الدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة و"فارس العرب" صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" مشيرا إلى أن المهرجان الذي يحمل اسم سموه في مدينة دبي الدولية للقدرة يعتبر من أبرز محطات السباقات ويؤكد الحدث حضوره القوي على خارطة سباقات القدرة عبر المشاركة الواسعة رغم كل الظروف التي يمر بها العالم .

وهنأ الريسي إسطبلات M7 بانتزاع المركزين الأول والثاني وحصول اسطبلات MRM على المركز الثالث، وقال: " مع الوصول إلى مشارف الموسم سعداء بما تعيشه هذه الرياضة من ازدهار بشتى مجالاتها يترجمه ارتفاع عدد الفرسان خاصة المواطنين إضافة إلى الالتزام بتطبيق اللوائح والقوانين بما يضمن صحة وسلامة الفرسان والخيول، ونحن فخورون برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة .

و أكد اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية أن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، استأنف منافساته بصورة مميزة بعد فترة الحداد على رحيل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، وجاءت البداية قوية مع السباق الرئيسي " كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة " رغم ارتفاع درجات الحرارة نسبيا، إلا أن الفرسان بما يملكون من خبرة نجحوا في توزيع جهد خيولهم على مختلف المراحل واستكمال السباق وتكليل جهودهم بالفوز.

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