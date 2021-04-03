تألق «العجايب» و«المفهم اس بي» في كأس سلطان بن خليفة

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

فازت المهرة «العجايب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبقيادة أنطونيو فريزو بلقب الشوط الثاني في كأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، وقطعت مسافة 2000 م في 2,23,76 دقيقة، وتُوج المهر «المفهم اس بي» لسعد بن سهيل، وبقيادة المعتصم البلوشي بكأس سمو الشیخ الدكتور سلطان بن خلیفة آل نھیان باحتلاله المركز الأول بالشوط الخامس والرئيسي بالبطولة، محققاً زمناً 1,58,40 دقيقة.

وفاز الفرس «ظفرة» للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بلقب الشوط الافتتاحي، وحصد الجواد «أشطر» لـ«الوثبة للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لقب الشوط الثالث، وتصدر الجواد «أسرع من الطلقة» التابع لمزرعة فورتا الشوط السادس والختامي، أقيمت السباقات بمضمار الشارقة لونجين بنادي الشارقة للفروسية والسباق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وخصصت للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي والخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 79جواداً، للتنافس على جوائز بلغت 330 ألف درهم.

أقيمت المنافسات بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع ھیئة الإمارات لسباق الخیل وبرعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زاید آل نھیان، ومجلس الشارقة الرياضي ومستشفى الشارقة للخیول، وحضرها فيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي للخيول العربية الأصيلة، وعيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسلطان اليحيائي مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعبد اللطيف الحمادي مدير العلاقات في «اتصالات».

تألق

شهد الشوط الثاني المخصص للخیول العربیة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر، ضمن التصنیف، والمقدم من مھرجان سمو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان، وبرعایة طیران الإمارات، تألق المهرة «العجايب» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة الفارس أنطونيو فريزو، لتفوز باللقب بجدارة، وقطعت مسافة 2000 م في 2,23,76 دقيقة، وحل ثانياً «إيه اف سولف» لمالكه خالد سالمين، ثم «قاسم» لصاحب السمو رئيس الدولة.

تتويج

وتوج المهر «المفهم اس بي» بكأس سمو الشیخ الدكتور سلطان بن خلیفة آل نھیان «الشوط الخامس والرئيسي» والمخصص للخيول العربية الأصيلة «هيبة» المصنفة بعمر أربع وخمس سنوات، والمقدم من مستشفى الشارقة للخیول، وقطع مسافة السباق 1700م في 1,58,40 دقيقة، وحل ثانياً الجواد «إيه إف رمز» لخليفه النيادي بفارق رقبة، وجاء ثالثاً المهر «منفرد» لـ«الرحماني للسباقات»، وتوج الفائزين فيصل الرحماني وسلطان اليحيائي.

الشوط الافتتاحي

وفاز الفرس «ظفرة» للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، وبقيادة أنطونيو فريزو بالشوط الأول المخصص للخیول العربیة بعمر أربع سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، والمقدم من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وقطع مسافة 1000 م بزمن 01,04,18 دقيقة، وحل ثانياً «إيه إف طاير» لخالد النابودة، يليه «شوال» لـ«الوثبة للسباقات».

«أشطر» نجم الثالث

وحصد الجواد «أشطر» لـ«الوثبة للسباقات» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبقيادة الفارس عبد العزيز البلوشي بطولة الشوط الثالث المقدم من (مھرجان سمو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان)، وبرعاية وزارة شؤون الرئاسة الأرشیف الوطني، والمخصص للخیول العربیة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي، وقطع مسافة 1700م في 2,00,05 دقيقة، وجاء الفرس «إيه إف عذبه» لخالد النابودة ثانياً، والمهر «هاجر ورسان» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وظفر الجواد «فالكون كلاوس» لمحمد راشد السعدي، وبقيادة الفارس اشتيبان مازور بكأس الشوط الرابع (شوط مجلس الشارقة الریاضي) المخصص للخیول المهجنة الأصیلة تكافؤ ضمن التصنيف، محققاً 01,04,18 دقيقة، وحل ثانياً الجواد «ميرز» لمالكه جمعة الجنيبي، وجاء «كوزمو كريمر» لمزرعة كيدار ثالثاً.

مسك الختام

وانتزع الجواد «أسرع من الطلقة» لمزرعة فورتا، وبقيادة المعتصم البلوشي كأس الشوط السادس (شوط ماراثون الشارقة) والمقدم من مھرجان سمو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان، وبرعایة أبوظبي للثقافة والسیاحة والمخصص للخیول العربیة الأصیلة والمصنفة بعمر 5 سنوات فأكبر، في زمن 03,13,47 دقائق، وحل «فانديم» لـ«الوثبة للسباقات ثانياً و«لايف ريتش» لخليفة المزروعي ثالثاً.

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