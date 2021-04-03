79 جواداً في كأس سلطان بن خلیفة للخيول

المصدر: الشارقة - فائز بجبوج

بتوجیھات صاحب السمو الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ینظم نادي الشارقة للفروسیة والسباق اليوم سباق كأس سمو الشیخ الدكتور سلطان بن خلیفة آل نھیان، بالتعاون مع ھیئة الإمارات لسباق الخیل وبرعایة مھرجان سباقات سمو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان ومجلس الشارقة الریاضي ومستشفى الشارقة للخیول، وهو السباق السابع والختامي لموسم سباقات مضمار الشارقة لونجین، ويشهد السباق مشاركة قویة للخیول العربیة الأصیلة وخیول الإنتاج المحلي والخیول المھجنة بمجموع 79 جواداً.







الشوط الأول



وستكون الانطلاقة بالشوط الأول، المقدم من مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وهو مخصص للخیول العربیة الأصیلة تكافؤ للخیول بعمر أربع سنوات فأكبر الإنتاج المحلي، لمسافة 1000 م (ھاندیكاب)، وبجوائز 40 ألف درھم، وبمشاركة 10 خيول.



وخصص الشوط الثاني المقدم من (مھرجان سمو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان) وبرعایة طیران الإمارات، للخیول العربیة الأصیلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر ضمن التصنیف، لمسافة 2000 م، وجوائزه 40 ألف درھم، بمشاركة 16 جواداً، فيما خصص الشوط الثالث، المقدم من (مھرجان سمو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان) وبرعایة وزارة شؤون الرئاسة الأرشیف الوطني، للخیول العربیة الأصیلة المبتدئة بعمر أربع سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درھم، وبمشاركة 16 جواداً.



ويشارك في الشوط الرابع (شوط مجلس الشارقة الریاضي)،الخیول المھجنة الأصیلة تكافؤ ضمن التصنیف، لمسافة 1700م، وجوائزه 40 ألف درھم، وبمشاركة 16 جواداً.







14 جواداً في الرئيس



ويشهد الشوط الخامس الرئيس (كأس سمو الشیخ الدكتور سلطان بن خلیفة آل نھیان) والمقدم من مستشفى الشارقة للخیول، مشاركة 14 جواداً، وبجوائز 100 ألف درهم، وخصص الشوط الخامس للخیول العربیة الأصیلة «ھیبة» المصنفة بعمر أربع وخمس سنوات، ولمسافة 1700م.



ويختتم السباق بالشوط السادس «ماراثون الشارقة» والمقدم من مھرجان سمو الشیخ منصور بن زاید آل نھیان وبرعایة أبوظبي للثقافة والسیاحة وھو شوط مخصص للخیول العربیة الأصیلة والمصنفة بعمر 5 سنوات فأكبر، لمسافة 2700 م (ھاندیكاب)، وجوائزه 70 ألف درھم، ويشارك فيه 10 جیاد.







إجراءات



اعتمدت إدارة النادي الإجراءات الاحترازیة المعتمدة في الدولة ویقتصر الحضور على مالك ومدرب الخیل فقط وسائس عن كل جوادین، وسیتم توزیع جوائز نقدیة للجمھور عبر ترشیحات على الموقع الإلكتروني.



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