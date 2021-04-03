اجتماع تنويري يسبق الانطلاق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يعقد الاجتماع التنويري لسباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة الذي ينطلق في مدينة دبي الدولية للقدرة في الساعة السادسة صباحاً، وذلك قبل الانطلاق عند بوابة الفحص البيطري. وحددت اللجنة المنظمة اللوائح والشروط، حيث طالبت الفرسان بضرورة تهيئة وتجهيز الخيل قبل إحضاره للبوابة البيطرية لفحص ما قبل السباق، وأي خيل يرفض أو يشكل خطراً على الكادر الطبي يستبعد من السباق، ولا يسمح الدخول إلا لشخصين فقط داخل منطقة الفحص البيطري و4 أفراد من الطاقم لكل خيل في منطقة التبريد «استراحة الخيل»، ولا يسمح باستخدام السوط والمهماز واللجام الطويل جداً.



يتطلب إعادة فحص نبض الخيل طبيب بيطري آخر ويجب أن يخرج الخيل مصحوباً ببطاقة بيطرية وبطاقة التوقيت من بوابة الخروج ثم يعبر مجدداً بوابة الفحص البيطري ليسجل له زمن دخول جديد قبل فحصه من طبيب بيطري آخر. وأي خيل ينسحب بعد انطلاق السباق يجب عرضه على الطبيب المسؤول قبل مغادرته موقع السباق.



وسوف يتم استخدام الجهاز الإلكتروني أو اليدوي لمراقبة نبضات القلب، وتحديد معدل نبضات قلب الخيل، حسب النظام المتبع، كما يمنع منعاً باتاً تقديم جميع أنواع الدعم للخيول والفرسان في آخر 2 كلم من خط النهاية، وفي حالة المخالفة سوف يتم استبعاد الفارس المخالف.

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