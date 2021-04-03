محمد العظب: «دبي الدولية» جاهزة لكأس محمد بن راشد للقدرة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد اللواء خبير محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن مدينة دبي الدولية للقدرة جاهزة لاحتضان كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، وقال إن الحدث الكبير يعتبر من أهم المحطات في موسم سباقات القدرة على الصعيدين المحلي والدولي باعتباره يجمع النخبة، مثمناً الدعم الكبير واللا محدود الذي تحظى به رياضة الفروسية عموماً وسباقات القدرة والتحمل على وجه الخصوص من «فارس العرب» صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.



وأضاف العظب إن السباق يشهد مشاركة واسعة من فرسان مختلف الإسطبلات في الدولة ويقام وسط إجراءات احترازية هدفها ضمان صحة وسلامة كل المشاركين في ظل الظروف التي يمر بها العالم، متمنياً التوفيق لكل المشاركين في الحدث الكبير. وتوجه العظب بالشكر لكل الرعاة وهم «لونجين» و«الطاير للسيارات» و«عزيزي للتطوير العقاري» وكل شركاء النجاح في الحدث، مشيراً إلى أن فرق العمل وجميع اللجان كثّفت جهودها في الفترة الماضية لإظهار السباقات في أبهى حلة وأعلى مستوى من التنظيم.

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