صراع العمالقة في كأس محمد بن راشد للقدرة اليوم

المصدر: دبي-علي الظاهري

تتجه الأنظار اليوم إلى مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، حيث سينطلق في الساعة السادسة صباحاً سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم برعاية «لونجين»، ويشهد السباق منافسة من العيار الثقيل على لقب النسخة 14 للكأس التي تجمع صراع العمالقة ونخبة الفرسان من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.



ويستأنف مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، منافساته عبر السباق الرئيسي اليوم بعد أن تم تأجيل عدد من السباقات في الفترة الماضية حداداً على رحيل المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، وسيقام غداً كأس جميلتي للأفراس لمسافة 120 كلم برعاية «الطاير للسيارات» بينما سيختتم الكرنفال فعالياته بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة يوم الثلاثاء المقبل لمسافة 120 كلم.



تألق F3



وتتطلع إسطبلات F3 إلى مواصلة تألقها هذا الموسم والاحتفاظ باللقب الغالي الذي توج به في النسخة الماضية الفارس سالم سعيد العويسي على صهوة «كاستليبار كورسير» بعد أن أنهى السباق في زمن قدره 6.24.00 ساعات، بينما كان المركز الثاني من نصيب الفارسة الأرجنتينية مارتينا سبيلانزون على صهوة «منتصر» لإسطبلات «M7»، والمركز الثالث من نصيب الفارس سعيد أحمد الحربي على صهوة «لونغرن ميكامي» لإسطبلات F3.



جوائز قيمة



وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية قيمة في سباق اليوم،حيث سيتم منح الفائز بالمركز الأول جائزة نقدية بقيمة 200.000 درهم، المركز الثاني 180.000 درهم، المركز الثالث 160.000 درهم، المركز الرابع 120.000 درهم، المركز الخامس 100.000 درهم، المركز السادس 90.000 درهم، المركز السابع 80.000 درهم، المركز الثامن 70.000 درهم، المركز التاسع 60.000 درهم، المركز العاشر 50.000 درهم، ومن المركز الحادي عشر حتى المركز السبعين سيحصل كل فائز على 40.000 درهم.



مراحل السباق



وتم تقسيم السباق البالغة مسافته 160 كم إلى 5 مراحل: المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً «اللون الأصفر»، المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً «اللون الأحمر»، المرحلة الثالثة لمسافة 35 كيلومتراً «اللون الأخضر»، المرحلة الرابعة لمسافة 30 كيلومتراً «اللون الأزرق»، ثم المرحلة الخامسة الأخيرة لمسافة 20 كيلومتراً «اللون الأبيض».



أجريت أمس قياسات وزن للفرسان المشاركين، وإجراءات الفحص البيطري للخيول. وقررت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس 60 كلغ، وأن يكون عمر الخيل 7 سنوات فما فوق، وتقرر أن يكون الحد الأعلى لنبض الخيل 64 نبضة في الدقيقة، على أن يكون الحد الأدنى للسرعة 14 كلم /‏ بالساعة، وتم السماح بمشاركة 4 خيول من كل إسطبل.

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